El Gobierno cree que los operadores dispondrán de la banda de los 700 MHz antes del verano

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicará de forma "inminente" la licitación de la banda de los 700 MHz, prioritaria para el despliegue del 5G, que estará "adjudicada" y "disponible" para los operadores "mucho antes de verano".



El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha afirmado en un coloquio online organizado por Executive Forum España que se mantiene la fecha de convocatoria de subasta de esta banda de 700 MHz para el primer trimestre de 2021, aunque

puede haber un retraso de "algún día", y que esta se desarrollará en abril.



De momento, no ha avanzado si el Gobierno cambiará las condiciones de esta licitación, que salieron a información pública en diciembre, y que contemplaba un precio de salida para estas frecuencias de 1.170 millones de euros en total, el cual ha desatado las críticas del sector que lo considera excesivo.



"Hemos recibido muchas observaciones" a esta licitación, que ha salido por "primera vez en la historia" a consulta pública, ha afirmado Sánchez, que ha añadido que en "breve" se conocerá el resultado del análisis que se está haciendo en su departamento a estas alegaciones.



Sánchez, que no ha adelantado nada al respecto, ya hace un mes no descartó en una entrevista con EFE que el precio de salida pudiera rebajarse.



El secretario de Estado considera que España va "relativamente bien" en cuanto a la adjudicación de frecuencias para el 5G, después de que subastara en julio de 2018 la banda de los 3,5 GHz, y hace unos días otros 20 MHz en esta misma banda de frecuencias.



Una vez que se subaste la de los 700 MHz, quedaría para el despliegue 5G otra banda, la de los 26 GHz, que aún no tiene una fecha de licitación prevista.



Sánchez ha dejado claro que el 5G no es una evolución de la tecnología 3G o 4G, sino "más bien una revolución, un cambio rupturista" que va a transformar "radicalmente el mundo" y "va a incidir de manera muy notable en las forma que se producen bienes, se prestan servicios y en la relación

con el entorno que nos rodea".



El Gobierno ha puesto en marcha un plan específico para el 5G, que contempla una inversión pública hasta 2025 de 2.000 millones de euros, de los que los primeros 300 se destinarán este año.



El objetivo es que el 75 % de la población tenga cobertura en la bandas preferentes de 5G (700 Mhz, 3,5 GHZ y 26 Ghz)