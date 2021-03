Twitter dejará ‘deshacer’ el envío de un tuit para corregir errores tipográficos, ¿cómo?

Es algo que une a muchas aplicaciones y que, la verdad, no tiene demasiado sentido. Y es que no se entiende que en los tiempos del todo conectado, digital, efímero y modificable, aplicaciones como WhatsApp o Twitter opten por un modelo digno de la era de los periódicos de papel. Concretamente, que los usuarios no podamos corregir eso que escribimos y que muchas veces, con las prisas, sale manga por hombro.

A todos, alguna vez, se nos ha colado por error una letra o una falta de ortografía de las que hacen daño a la vista. Una veces por torpeza al tocar la tecla correcta, y otras porque el corrector hizo su magia cambiando el significado de todo lo que queríamos decir. O peor aún, provocando un malentendido del que todavía a día de hoy nos estamos recuperando. Así que parece lógico que los de Jack Dorsey añadan funciones para evitar estos problemas. Como ya hacen Facebook, Telegram, etc.

Llega el 'deshacer' envíos

Así las cosas, ha sido la famosa ingeniera inversa encargada de bucear en los códigos de algunas de las apps más populares, Jane Manchun Wong, la que se ha encargado de mostrar cómo desde la red social del pajarito están trabajando en añadir una función de deshacer envío que nos dará la oportunidad de corregir esos pequeños fallos tipográficos que hemos cometido al redactar. Una "b" por una "v", una tilde que se ha esfumado, etc.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Esto no significa que mensajes que ya tienen varios días, semanas o meses a sus espaldas puedan ser corregidos, ya que Twitter parece que se va a inclinar por un modo más simple y limitado, como es el de disponer de unos pocos segundos para realizar esos cambios una vez pulsado el botón de "Enviar". De esta forma, mientras estamos dentro de ese periodo de gracia, podemos recuperar el mensaje, editarlo y volverlo a enviar.

Esa función "Undo" que podéis ver en el vídeo, durará unos pocos segundos, que serán los que tengamos para detener el envío si hemos detectado algún error. Como veis, un "sí pero no" que mantiene escrito en piedra cualquier cosa que subamos a Twitter, sin capacidad de cambio salvo que optemos por eliminar ese mensaje para sustituirlo por otro que ya está corregido. Esta función ya fue vista el año pasado por otro de los especialistas en estas informaciones, Matt Navarra, que llegó a afirmar, incluso, que esta función ya no formaba parte del desarrollo de la red social. Así que solo el tiempo dirá si podremos disfrutarla en las apps de nuestros smartphones.