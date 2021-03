La CNMV alerta de intentos de fraude mediante la suplantación de identidades

La Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) ha alertado a los inversores sobre los intentos de fraude que llevan a cabo algunas empresas no autorizadas ("chiringuitos financieros") que tratan de suplantar la identidad de entidades autorizadas.

En un aviso a los inversores, el supervisor bursátil explica que ha tenido conocimiento de que algunas empresas no autorizadas utilizan datos identificativos de entidades autorizadas e inscritas en la CNMV "con el fin de confundir" y conseguir una "apariencia de legalidad".



Según la CNMV, estos "chiringuitos financieros" emplean, incluso en sus páginas web, "elementos identificativos idénticos o muy similares a los de empresas debidamente autorizadas e inscritas".



Para protegerse de estos presuntos estafadores, la CNMV recomienda a los inversores que comprueben los datos básicos de las entidades que les ofrezcan productos financieros.



El supervisor aconseja que, si no coincide alguno de ellos o existen dudas sobre la identidad de la empresa, pregunte a la CNMV y no acepte ninguna oferta hasta confirmar que está debidamente inscrita.



Según la CNMV, la comprobación de los datos se debe hacer siempre desde la web del supervisor y "nunca a través de enlaces en correos electrónicos o en el sitio web de la empresa que ofrece la inversión".