La 'fintech' británica TaxScouts aterriza en España para simplificar la declaración de impuestos

La fintech británica TaxScouts, la plataforma que pretende simplificar a los ciudadanos la presentación de sus impuestos, aterriza en España. Es el primer país que eligen para su expansión internacional, tras comenzar a operar en Reino Unido en 2017.

"Decimos comenzar por España tanto por la complejidad del sistema fiscal como por el número de contribuyentes obligados a presentar la declaración de la renta, mucho mayor que en otros países europeos", asegura el CEO y cofundador de la compañía, Mart Abramov.

TaxScouts ofrece un servicio 100% online que combina la automatización de las tareas administrativas con el asesoramiento humano mediante el contacto con un asesor fiscal profesional. Su objetivo, dicen, es "seguir trabajando para conseguir que la presentación de impuestos sea lo más sencilla y transparente posible".

Su oferta incluye un servicio para todos aquellos usuarios que deben hacer la declaración de la renta a partir del próximo 7 de abril, además de un servicio dirigido a autónomos que ha sido especialmente diseñado para el mercado español, dado su importante peso en la economía española y a que sus obligaciones fiscales implican la presentación trimestral de impuestos.

Los responsables de TaxScouts resaltan que en España, la declaración de impuestos es un proceso que suele resultar especialmente complicado para quienes no tienen conocimientos previos. Según la consultora PwC, el 88% de los españoles encuentra el sistema tributario complejo o muy complejo. Asimismo, destaca el hecho de que un 56% de los contribuyentes asegura no tener suficientes conocimientos para hacer la declaración de la renta, tal y como se desprende de los datos del CIS.

TaxScouts simplifica todo el proceso y, por un precio cerrado que no varía en función de la situación personal del contribuyente, presenta la declaración de la renta por el usuario y aplica todas las deducciones disponibles por 49,90 euros. "Algo esencial si se tiene en cuenta que, según el INE, el 92% de los contribuyentes no aplican deducciones a las que tienen derecho, lo que supone hasta 9.000 millones de euros al año en deducciones no aplicadas", añaden desde la fintech.

El servicio que ofrecen para los autónomos (en España hay 3,2 millones) no solo incluye el asesoramiento, sino también otros trámites, como el alta en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social, la administración de las facturas y recibos online, y la presentación de los impuestos trimestrales y anuales. En este caso, el precio asciende a 29,90 euros al mes.

Ambos servicios comienzan con un sencillo formulario online. En el caso de la declaración de la renta, el sistema se conecta con la Agencia Tributaria para obtener los datos del borrador, que se completa con la información proporcionada en el formulario. Después, los asesores fiscales especializados de TaxScouts se encargan de preparar la declaración y presentarla, asesorando de forma directa al cliente desde el primer momento y con disponibilidad total para la resolución de dudas o consultas.

En el último año, TaxScouts ha triplicado su crecimiento con respecto a 2019 y ha logrado recaudar 7,2 millones de euros en rondas de financiación. En España, es Colaborador Social de la Agencia Tributaria, lo que le permite, gestionar los datos de sus clientes con mayor agilidad y seguridad. Garantizando la rapidez del proceso burocrático, que se completa en una media de tres días.