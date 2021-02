¿Quieres privacidad? Así puedes utilizar Apple Maps en tu móvil Android

Todos recordamos los duros comienzos de la aplicación de mapas de Apple, con gravísimos problemas de ubicación de lugares y zonas que no aparecían en donde debían. Desde entonces, uno de los cometidos de los de Cupertino fue restaurar la confianza de los usuarios en su app y aunque ha mejorado espectacularmente, todavía anda muy lejos de lo que es capaz de ofrecer su competencia: Google Maps.

Aun así, los mapas de Apple tienen algo a lo que los de Google hace tiempo que decidieron renunciar, el hecho de que no recopilan información de los usuarios, por lo que es más sencillo ir y venir por cualquier sitio sin que haya nadie vigilando lo que hacemos. Pero claro, cuando tenemos Android en el smartphone es complicado acceder a un recurso que es exclusivo de iOS... ¿o no?

Un atajo para acceder a los mapas

El caso es que existe una forma de acceder a los mapas de Apple, aunque sea dando un rodeo a través de un navegador que ha escogido esta solución frente a otras como las de Google, etc. Hablamos de DuckDuckGo y lo ha hecho, según sus palabras, porque "nuestra estricta política de privacidad de no recopilar ni compartir información personal se extiende a esta integración [de los mapas]. No enviamos ninguna información de identificación personal, como la dirección IP, a Apple, u otros terceros".

Accede a los mapas de Apple en Android.

Así las cosas, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos al móvil el navegador DuckDuckGo, del que ya os hablamos hace unas semanas, y a continuación realizáis una búsqueda a través de su motor predeterminado. Eso nos llevará a una página de resultados donde tendremos la posibilidad de segmentar por tipo de contenido. Como queremos ver el mapa, lo que hacemos es tocar en la parte superior esa función.

Mapas de Apple en tu móvil Android.

Aparecerá una pantalla partida con información sobre lugares que cumplen ese requisito que hemos marcado (en nuestro caso "cibeles") y, a la derecha, la posición de cada uno dentro del mapa de la zona. Si queréis ver las indicaciones a pantalla completa, solo tenéis que ocultar esa columna para tener a la vista esos mapas de Apple que ya podréis configurar a vuestro antojo, accediendo a nuevos lugares, o simplemente echando un vistazo a puntos relevantes cercanos que os puedan interesar. A partir de ahora, tendréis siempre la posibilidad de navegar por los mapas de forma más discreta, sin que se filtren vuestros datos a terceros, o seguir con Google Maps y su constante minado de información que lleva a cabo de forma permanente.