Castilla-La Mancha relaja las medidas anti Covid tras desplomarse los contagios

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, anunció este sábado que el 96% del territorio de su comunidad pasa a medidas nivel 2, por lo que solo se quedarían con medidas de nivel 3 para frenar la pandemia apenas 11 municipios de la región.



Así lo aseguró en una rueda de prensa, en la que mostró su satisfacción porque, según el último recuento, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en Castilla-La Mancha es de 239 casos, cuando el 18 de enero, "por efecto de la Navidad", argumentó el consejero, esa cifra era cuatro veces más, 1.006 casos.



El consejero destacó que se trata de "números absolutamente rotundos", como también lo es, en su opinión, que el índice de contagios esté en 0,58, por lo que en la región "cada ciudadano contagia a medio". "Somos la segunda comunidad autónoma con un dato de este nivel", lo que Fernández atajó a una "relación directa con las medidas". No obstante, Castilla-La Mancha no permitirá la apertura perimetral de la comunidad hasta que las regiones colindantes no controlen la pandemia. "Tenemos que cuidarnos", aseveró, porque "el virus sigue con nosotros".



En otras comunidades autónomas que también han reportado los datos este sábado también se han contabilizado descensos tanto en el número de nuevos contagios como de fallecidos a causa del virus.

Andalucía

Andalucía ha registrado este sábado 20 de febrero 1.634 casos por coronavirus Covid-19, inferior a los 2.293 positivos de la víspera y a los 2.796 de hace siete días. Igualmente, la comunidad autónoma andaluza contabiliza 46 muertes en las últimas 24 horas, también inferior a los 69 decesos del viernes y a los 120 del sábado pasado.

Por provincias, Sevilla es nuevamente la provincia que más muertes suma con 17, seguida de Málaga con doce, Jaén con cinco, Almería con cuatro, Granada con tres, Córdoba y Huelva con dos y Cádiz con una.

Baleares

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este sábado 87 nuevos positivos y ningún fallecido a causa del Covid-19. Así, el total acumulado asciende a 55.574 casos notificados y 682

muertes desde el inicio de la pandemia en las Islas.

En estos momentos, hay 2.878 personas atendidas en el Servicio de Salud debido al coronavirus. Los ingresos en planta hospitalaria descienden hasta los 144 (11 menos que ayer) y también bajan a 72 los pacientes en UCI (tres menos que ayer). Además, en las últimas 24 horas se han registrado 22 altas hospitalarias y 495 curados en Atención Primaria.

Galicia

La Xunta de Galicia informó este sábado de que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 9.289, de los que 3.032 son del área de La Coruña, 901 de la de Lugo, 713 de la de Orense, 1.270 de la de Pontevedra, 1.375 del área de Vigo, 1.045 de la de Santiago y 953 de la de Ferrol.

Asimismo, según la consejería gallega de Salud, la última actualización de datos muestra que, del total de pacientes positivos, 163 están en UCI, 577 en unidades de hospitalización y 8.549 en su domicilio.

Euskadi

El Departamento de Salud del País Vasco ha notificado 487 nuevos casos positivos por Covid-19, lo que supone 18 menos que el día anterior. Por territorios de los nuevos positivos, Bizkaia registró 301 frente a los 284 del jueves, seguida de Gipuzkoa con 113, 36 menos, y Álava con 70, 3 más. Además se detectaron 3 contagiados entre personas de otras comunidades u otras procedencias (5 el día anterior).

La Rioja

La presión asistencial de los hospitales riojanos continúa en descenso con una caída al 43 % de ocupación de la UCI. Según los datos publicados por el Gobierno regional, la incidencia acumulada a 14 días sigue a la baja, al pasar de 247 a 211 casos positivos por 100.000 habitantes.

Se mantienen activos 437 casos de covid-19, 12 menos que la jornada anterior, y hay 11.215 personas en cuarentena, 579 menos. Este sábado se ha registrado el fallecimiento por Covid de un hombre de avanzada edad, lo que supone la víctima 713 desde que comenzó la pandemia en la comunidad autónoma riojana.

Murcia

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 140 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido diez personas. El número de casos activos se sitúa en 1.727 en la Región de Murcia (138 menos que en la jornada anterior).

De los 140 nuevos casos, 51 corresponden al municipio de Murcia, 11 a San Pedro del Pinatar, 10 a Águilas, 9 a Cartagena, 6 a Beniel, 6 a Caravaca de la Cruz, 5 a Lorca, 5 a Torre Pacheco, 4 a Archena, 4 a Cieza, 4 a Mula, y 4 a Yecla.