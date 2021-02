Facebook tensa más su relación con Australia tras prohibir publicar y compartir noticias en el país

Las acciones de Facebook apenas se han resentido hoy pese al choque de trenes vivido por la compañía con el Gobierno australiano este miércoles, después de que la red social más grande del mundo prohibiera que los editores y ciudadanos de Australia vean y compartan en su plataforma noticias elaboradas por los medios de comunicación de ese país.

Las restricciones sin precedentes impuestas por Facebook llegaron tras aprobar la cámara baja del Parlamento australiano el código de negociación de noticias impulsado por el Gobierno de ese país que plantea obligar a los grupos tecnológicos como Google y Facebook a pagar por los enlaces a las publicaciones de los medios de comunicación. El proyecto de ley llegará la semana que viene al Senado.

La decisión de la tecnológica también afectó a las cuentas de varias agencias gubernamentales, incluida la Oficina de Meteorología de Australia, la policía y otros servicios de emergencia, lo que provocó un gran enfado entre los ciudadanos del país y fuertes críticas desde el Gobierno australiano.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, aseguró hoy que la acción de la empresa de Mark Zuckerberg “ha sido tan arrogante como decepcionante (…) No seremos intimidados por grandes empresas tecnológicas que intentan presionar a nuestro Parlamento”, dijo. El mandatario añadió igualmente que la decisión de Facebook confirma "la preocupación que un número creciente de países está expresando sobre el comportamiento de los gigantes tecnológicos que creen que son más grandes que los gobiernos y que las normas no les atañen”. “Puede que estén cambiando el mundo, pero eso no significa que lo gobiernen”, subrayó Morrison.

Simon Milner, responsable de políticas públicas de Facebook en Asia Pacífico, aseguró a la televisión pública australiana ABC que el impacto de la medida en algunos servicios de emergencia australianos se debe a la "vaguedad" con que el Parlamento definió lo que son noticias. Según la tecnológica, la definición de noticia que establece la ley es "increiblemente amplia y vaga".

Pese a que la disputa se libra en Australia, está siendo observada desde todo el mundo pues hay algunas voces que creen que si finalmente se aprueba la ley australiana, como parece que ocurrirá, podría tener consecuencias globales para los gigantes tecnológicos y la forma en que las personas acceden a las noticias en internet.

El analista de Bernstein, Mark Shmulik, cree que los inversores de Facebook están juzgando de forma “prudente” la posición de la red social en esta batalla (apenas ha llegado a caer hoy un 2% en Bolsa), dadas las implicaciones potenciales que el caso puede tener. “El riesgo aquí es el contagio; que otros países decidan establecer legislaciones similares a la de Australia con definiciones más amplias de quién es un editor [se especula con Canadá e incluso con la UE]. ¿Podría esto hacer que Facebook page a los influencers por sus publicaciones?”, añade Shmulik a Reuters yendo más allá.

Aunque según Jonathan Rees, analista de Summit Insights Group, Facebook no depende tanto como Google de las noticias, lo que podría justificar el comportamiento de los inversores, otro colega, Neil Campling, de Mirabaud Securities, pone el acento en el "desastroso" trabajo de relaciones públicas llevado a cabo por la red social. De hecho, muchos analistas se han apresurado a comparar la actitud de Facebook frente a la de Google, que pese a haber amenazado con cerrar todos sus servicios en Australia acaba de sellar un acuerdo con News Corp, propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch, para pagarle por mostrar sus contenidos en la sección de noticias del buscador.

La nueva ley que ultima Australia, que trataría de corregir el desequilibrio económico entre las tecnológicas y los editores de medios, permitiría que estos se unan a efectos de negociación colectiva y que, en caso de bloqueo, se pueda exigir a las partes que nombren un tribunal de arbitraje que actuara como intermediario. Las multas, en caso de incumplimiento, podrían ser de hasta siete millones de dólares o el 10% de la facturación local de la compañía.

Aunque Facebook asegura que los editores "eligen voluntariamente" publicar noticias en la red social, "ya que les permite vender más suscripciones, aumentar su audiencia y sus ingresos por publicida", la autoridad de la competencia de Australia asegura que por cada 100 dólares gastos en publicidad en línea, Google captura 53 y Facebook 28, y el resto se comparte entre otros actores, quitando ingresos a los medios de comunicación.

Google y Facebook controlan actualmente más de la mitad del negocio publicitario digital a nivel mundial. Solo la red social obtuvo el pasado año más de 84.000 millones de dólares en ventas publicitarias. Según un informe de Reuters, el 52% de los australianos encuestados en 2020 manifestaron que utilizaban las plataformas sociales como fuente de noticias, y Facebook ocupaba la primera posición. La empresa de Zuckerberg asegura que el año pasado ayudó a ganar unos 316 millones de dólares a los editores australianos.