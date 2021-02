David Valero: “Dejar de usar el efectivo excluiría a los colectivos más vulnerables”

Ingenico se ha convertido en el primer operador de Europa tras su fusión en noviembre con Worldline en la gestión de pagos, y el cuarto en el mundo. Esta operación corporativa supuso un desembolso de 7.800 millones de euros y desplazó a los operadores estadounidense dominantes durante décadas en el continente como Visa y Mastercard.

En España representa el 50% de los datáfonos. Con 600 empleados entre las dos firmas en el país, el director general de Ingenico Retail Group para Iberia, David Valero, asegura que con la pandemia los TPV de la compañía registraron un aumento significativo de transacciones en diciembre (mes de compras por las Navidades, pese al confinamiento), al procesar más de 30 millones de pagos con tarjetas, un 18% más que un mes antes. Pero si se comprara el gasto que los españoles realizaron con sus tarjetas, el incremento anual fue del 16,9%. El grupo está presente en 170 países, con oficinas propias en 16 Estados europeos más una red de partners por toda Europa.

¿Qué peso tiene España en esta compañía líder en pagos en Europa?

Dentro de los mercados en los que trabaja Ingenico-Worldline, España se sitúa como quinto dentro del ranking de países, con un peso del 8%; por delante se encuentran Francia (22%), Suiza (15,71%), Bélgica (12%) o Reino Unido (11,71%). Por debajo de Iberia están Italia (6,29%), Alemania (4,29%), Países Bajos (4,29%) y Austria ( 3,71).

¿La pandemia está cambiando los hábitos de los consumidores en medios de pagos?

El ecosistema está cambiando, tanto por las fusiones que estamos viendo como por la pandemia, que ha acelerado otros servicios de pago, y, por supuesto, estas tendencias han modificado las necesidades y preferencias en los consumidores, así como el propio entorno. Todo esto se verá acentuado este año, tanto en el consumo como en las nuevas formas de pago que surgirán.

El ataque de ciberseguridad nos afecta positivamente porque ofrecemos una seguridad que otros no tienen

¿Qué supone la fusión de Ingenico y Worldline para sus clientes, los comercios?

Los comercios esperan soluciones y servicios que respalden su esperado crecimiento y una gama más amplia de capacidades de pago digital para lograr eficiencias operativas y una mejor experiencia del cliente. Worldline es el socio tecnológico de referencia para los comercios, bancos y adquirentes, así como para las compañías de transporte, Administración pública y otros sectores de actividad.

Con la pandemia, el uso del pago con el móvil ha pasado del 1% del total al 3% en 2020

¿Cree que con el avance de la digitalización con la pandemia y el uso de la tarjeta desaparecerá el efectivo?

La innovación tecnológica hará que el proceso de pago tradicional siga cambiando para pasar cada vez más a un segundo plano. Estamos observando que el pago con tarjeta y nuevos métodos está aumentando, pero existen zonas de bancarización débil, aunque en España no es muy significativo, y dejar de usar el efectivo excluiría a los colectivos más vulnerables. La última encuesta del Banco de España no solo sitúa a los más mayores entre los más expuestos al efectivo, el 97,9% de los jóvenes de entre 18 y 19 años usa el efectivo como medio más habitual para sus pagos. En España, una sociedad sin efectivo afectaría muy directamente a los más de nueve millones de pensionistas que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma mayoritaria mediante dinero físico. Y dificulta o impide que la población más joven pueda realizar cualquier tipo de compra habitual del día a día, al no tener acceso a las tarjetas bancarias.

El impulso que en estos momentos se está dando a la moneda digital, ¿puede perjudicar a su sector?

En el caso de que la moneda digital se imponga como medio de pago, lo incorporaremos, como hemos hecho con otros medios de pago alternativos como Google Pay o Apple Pay, por ejemplo. Aunque hoy los medios de pago tradicionales como es el pago con tarjeta representan una parte muy relevante de nuestro negocio, somos conscientes de que para no quedarnos atrás debemos ir incorporando en nuestro portfolio de servicios los medios de pago alternativos que vayan tomando relevancia debido a su nivel de aceptación.

En los últimos meses ha crecido en España el uso de pagos mediante canales como Bizum. ¿Cree que desde el sector se ve este tipo de canales como competencia directa? Si es ese el caso, ¿cómo puede combatirlo?

Los métodos de pago alternativos como Bizum son ya una realidad y no les podemos dar la espalda. Como proveedor de soluciones de pago hemos de ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de incorporar este tipo de métodos tanto en los pagos online como en tienda.

¿Al final les afecta la pandemia o es una de las empresas que salen beneficiadas?

Nos afecta que los comercios cierren. Claro que el coronavirus nos ha afectado. Hemos tenido caída de ingresos. Pero también es cierto que los consumidores también tratan de evitar los pagos con contacto, lo que ha provocado que las opciones para hacerlo con tarjeta o a través del móvil aumenten. Según el último informe de Aneda sobre el vending en España, un 11% de los pagos se realizan con tarjeta, a la vez que el pago con móvil ha pasado del 1% al 3% en 2020. Además, el estudio afirma que al 75% de los usuarios les gustaría que todas las máquinas admitieran esta forma de pago, lo que podría hacer que un 45% comprase más frecuentemente a través de estos sistemas.

¿Los cada vez mayores ataques de ciberseguridad son un peligro para ustedes?

No. Al contrario, nos afecta como empresa positivamente porque ofrecemos una seguridad que otros no tienen.

¿Está detectando un cambio brusco en los consumidores a la hora de elegir su medio de pago?

Según un estudio de Outerbox, un total del 80% de consumidores afirmaron haber utilizado su teléfono móvil en la tienda para comprobar las opiniones de los productos. Asimismo, la popularización del smartphone y la situación provocada por el Covid acelerarán la implantación de opciones de pago digital en tienda, que ya venían desarrollándose para ofrecer una experiencia de compra sin fricciones. Las tradicionales colas en caja irán desapareciendo gracias a experiencias de pago con el móvil sin necesidad de pasar por caja. De esta manera, las alternativas de pago digital se convertirán en la apuesta más fuerte del sector, lo que facilitará la personalización y la obtención de datos para mejorar la experiencia de compra.