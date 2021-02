Los sindicatos protestan en toda España contra el Gobierno y anuncian nuevas movilizaciones

Centenares de delegados sindicales de CC OO y UGT se han manifestado hoy ante las puertas de las delegaciones del Gobierno de medio centenar de ciudades españolas para exigir al Ejecutivo que suba el salario mínimo interprofesional este año al entorno de 1.000 euros mensuales y que retome las mesas del diálogo social para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que fue interrumpida en marzo por la pandemia y la reforma de las penisiones de 2013.

Se trata de las primeras protestas organizadas por los sindicatos mayoritarios contra el actual Gobierno de coalición. En la movilización de Madrid, que se ha realizado a las puertas del Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño --a la que ven detrás de las decisiones del Gobierno que más perjudican a los trabajadores, como la congelación del salario mínimo-- los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han advertido al Gobierno que seguirán organizando protestas hasta que haya "negociaciones o BOE". De esta manera, ambos líderes sindicales han insistido en que si el Gobierno no logra un acuerdo laboral en el seno del diálogo social "tendrá que legislar", ha reclamado ambos.

Así, Álvarez ha confiado en acordar con CCOO en los próximos días un calendario "permanente" de movilizaciones para recordarle al Gobierno "cada día, cada semana y cada mes que tiene

una deuda con los trabajadores de este país", ha dicho a Onda Cero.

No obstante, Sordo, que también ha respaldado esta propuesta de movilizaciones permanentes ha precisado que los sindicatos no barajan por ahora convocar una huelga general porque "quiere pensar" que el Gobierno no se va a negar a cumplir el acuerdo programático y accederá a subir el salario mínimo y modificar la reforma laboral y la reforma de pensiones de 2013, entre otras materias comprometidas por el Ejecutivo de coalición, dijo a RNE.

En todo caso, el li que "si hubiera resistencia del Gobierno" a realizar estos cambios y cumplir con su programa, los sindicatos "irán a un proceso de movilización creciente". Aunque hizo hincapié en en que no cree que haga falta. De hecho, ha afirmado que nadie en el Ejecutivo le ha comunicado que no piensa cumplir con lo recogido en el acuerdo de Gobierno.