El desastre del textil sigue en 2021: las ventas se hunden un 53% pese a las rebajas de enero

El desastre que supuso el año 2020 para el comercio textil tiene continuidad en el comienzo de 2021. Incluso se ha agravado en el primer mes del año. Las ventas del sector se desplomaron un 53% durante el mes pasado, clave para esta actividad por el comienzo del periodo de rebajas de invierno y por los días que preceden a la festividad de los Reyes Magos, últimos coletazos de la campaña de Navidad.

Ni estos factores han conseguido mitigar la crisis que atraviesan estos comercios, en el que ha sido con diferencia el peor arranque de año desde que la patronal Acotex tiene datos. Desde la misma no se mostraban muy optimistas ya al comienzo del año, y el paso de las semanas no ha hecho otra cosa que darles la razón. "Visto el cierre de 2020 [con una caída total del 40%] y la incidencia del Covid-19 con aumento de contagios y restricciones de movilidad y aforo, no éramos muy optimistas de cara al mes de enero y en concreto a la campaña de rebajas", explican desde la patronal. "Si a esto le sumamos el efecto del temporal Filomena en el primer fin de semana de las rebajas de invierno, el mejor fin de semana de ventas de todo el año y que las rebajas de invierno representan el 25% de la facturación anual, no ha podido empezar peor el año 2021. El mes de enero ha sido desastroso", sentencian desde la asociación.

Esta, además, detalla que las pocas ventas que se han hecho han sido "con promociones muy agresivas, por lo que los márgenes se han visto más perjudicados". Los datos de Acotex recogen tanto venta física como online. Con el retroceso de enero ya son 16 los meses consecutivos en los que el comercio textil registra caídas mensuales de ventas, una racha que empezó en el último trimestre 2019, que continuó en el inicio de 2020 y que se agravó con la pandemia.

El sector insiste en reclamar medidas "urgentes y específicas" que viene reclamando desde hace meses. Entre ellas "ayudas para poder despedir porque de lo contrario las empresas tendrán que cerrar definitivamente". También pide la condonación de impuestos, tasas, tributos y cuotas de la Seguridad Social y la exoneración de las mismas en los ERTE de fuerza mayor.

La moda es una de las industrias más afectadas por la pandemia. Según datos de Kantar hechos públicos hoy, el conjunto del sector registró un descenso de valor del 25% en 2020. En Europa ha sido del 21%. En cambio la venta online ha crecido con fuerza en el mercado nacional, un 55% respecto a 2019, mientras que la venta física ha retrocedido un 33%. El confinaminto ha impulsado la compra de material deportivo, explican en Kantar, lo que ha hecho que un especialista como Decathlon haya escalado hasta el tercer puesto en venta online en España por detrás de El Corte Inglés y Zara.