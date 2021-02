Efecto Draghi: la Bolsa y la deuda italiana celebran su nombramiento

Los poderes de Mario Draghi, expresidente del BCE y autor de la frase whatever it takes (lo que sea suficiente, no tienen fin. Después de salvar a la zona euro de la que esta ahora había sido su crisis más profunda en los próximos meses se encargará de sacar adelante a Italia de la crisis en la que está sumido el país por la pandemia. Después de que Giusseppe Conte, primer ministro italiano, presentara su dimisión ante la falta de apoyos para aprobar el programa de económico para sacar adelante al país de la crisis, el presidente Sergio Matterella ha encargado al exbanquero italiano la formación de Gobierno. Los inversores no han dudado en poner en precio los cambios políticos. Dos meses después de inestabilidad política el mercado celebra el relevo. Las subidas se imponen en la Bolsa y las rentabilidades de la deuda caen con fuerza.

El Mib italiano se convierte en el índice más alcista de Europa con una subida a mediodía del 2,68%, la mayor desde el pasado 9 de noviembre, jornada en la que se confirmó la efectividad de la vacuna de Pfizer. Dentro de la Bolsa italiana, los bancos destacan como los valores más alcistas. Intesa SanPaolo se anota un 5,95%; Unicredit, un 5,26%; Banco BPM, un 4,69% y Finecobank, un 2,13%. Estas entidades junto a la española Bankinter lideran las ganancias del sector bancario europeo, que se anota hoy un 1%.

Pero la alegría no se limita a la renta variable. La deuda se encuentra bajo el influjo del efecto Draghi. La rentabilidad del bono italiano a 10 años cae del 0,65% que registró ayer al 0,55%, unos descensos que permiten a la prima de riesgo italiana retroceder a los 103 puntos básicos, mínimos de marzo de 2016. El diferencia de la deuda transalpina con vencimiento en 2031 y la española al mismo plazo se estrecha hasta los 45 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018.