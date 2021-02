¿Dejar un cargador enchufado consume electricidad y es peligroso? Te resolvemos las dudas

Detrás de los cargadores de los dispositivos electrónicos, existen multitud de que los usuarios se dedican a divulgar sin informarse adecuadamente. Mucha gente se pregunta si es peligroso dejar siempre enchufado el cargador incluso cuando no hay ningún gadget enchufado, si puede llegar a suponer un gran gasto a largo plazo en la factura de la luz. En este artículo te resolveremos todas estas dudas.

Antes que nada, hay que ponerlo en contexto con la época en la que vivimos, ya que no tiene nada que ver los cargadores que existían hacer años con los que tenemos hoy en día con unas certificaciones de calidad y tecnologías mucho más avanzadas.

En la actualidad cualquier nuevo cargador está diseñados para que, aún estando enchufado y sin un dispositivo conectado, no acumulen nada o casi nada de energía. Además, cuentan con tecnologías de seguridad para queno se recaliente el transformador.

En resumen, estos nuevos dispositivos (certificados) cuenta con un accionador que, en el caso de no detectar ningún dispositivo conectado, cambian de modo para no absorber energía.

El cargador original del dispositivo siempre va a ser el más adecuado

Hay que tener mucho cuidado con el tipo de cargador que utilizamos. Los modelos no homologados por las diferentes hacen que esa marca en caso de accidente no se se haga responsable. Esto puede ser bien porque no los han testeado o bien porque no tienen el nivel de homologación adecuado y no guarda unos mínimos de calidad. Un posible riesgo de incendio podría ocurrir debido a la mala calidad del cable y se podría producir durante la carga del teléfono, más raro es que haya un sobre calentamiento, cuando la clavija está libre.

Apple

De todas formas, para evitar sustos, lo mejor siempre va a ser utilizar el cargador original de la marca o uno que este homologado y recomiende la misma marca. En el caso de los cargadores de Apple, la marca cuenta con una homologación propia en accesorios hechos por otros fabricantes, llamada "Made for iPod/iPhone/iPad"

El consumo de uno solo es poco, el de millones mucho

Desde la organización FACUA recalcan que "el consumo fantasma del cargador cuando está enchufado a la red realmente es muy pequeño" y que depende del cargador.

Factura luz SmartLife

Si observamos los datos de consumos de un informe realizado en 2018 por el gobierno. Se que un cargador enchufado sin un móvil conectado gasta de media 0,0002 kilovatios hora (kWh). Como resultado de este gasto, al año arroja un consumo fantasma de 1,168 kWh -suponiendo que pasa de media 16 horas sin cargar el móvil:

Consumo de un cargador enchufado sin cargar (anual): 1,168 kWh.

de un cargador enchufado sin cargar (anual): 1,168 kWh. Gasto de un cargador enchufado sin cargar (anual): 0,12 euros.

Según el portal web experto Statista, hoy en día, en 2021, hay más de 7.950.000.000 usuarios de smartphones en todo el mundo, los cálculos son sencillos y aplastantes:

7.950.000.000 usuarios de smartphones x 1,168 kWh al año = 9.285.600.000 kWh al año.

9.285.600.000kWh al año x 0,12 euros = 1.114.272.000,00 euros.

Sí, has leído bien, 1.114.272.000,00 euros al año en todo el mundo se consumen en electricidad proveniente solo de cargadores enchufados sin dispositivos conectados, lo que denominamos “consumo fantasma”.

En España

40.000.000 usuarios de smartphones x 1,168 kWh al año = 46.720.000 kWh al año.

9.285.600.000kWh al año x 0,12 euros = 5.606.400,00 euros.

Aun así, todos hablamos de simplemente una diferencia de "céntimos" en la factura de la luz, y es que estamos en lo cierto, en particular nos repercute de forma muy pequeña. Sin embargo, eso no quita que su recomendación sea no dejarlos siempre puestos.