Trucos Microsoft Edge: cómo desactivar la función de copiar y pegar en el navegador

En Microsoft Edge, desde la versión 87 de Windows y 88 de macOS, cuando copiamos una URL lo que pegamos no es esa URL, sino el título de la misma con un hipervínculo a la URL en cuestión. Seguro que si has iniciado por primera vez este navegador te has quedado muy extrañado viendo como cuando copiabas y pegabas un enlace en el navegador salían diferente a lo copiado. En lugar de aparecer como URLs normales, aparecían así, con el título y un enlace al dominio.

Microsoft Edge y su función Smart Copy

La función Smart Copy permite a los usuarios conservar el formato enriquecido al copiar desde la web. Microsoft señaló que conservaría las imágenes, el formato o los vínculos para asegurarse de que el contenido se ve exactamente como desea.

La copia inteligente facilita la selección, copia y pegado del contenido exacto que queremos de la web y conserva el formato web enriquecido. Podéis utilizar el cursor para seleccionar cualquier área o tipo de contenido. Al pegarlo conservará el formato, incluidas las imágenes o enlaces.

Función SmartCopy Microsoft Edge SmartLife

Con esta función Microsoft Edge intenta diferenciarse de alguna forma de Google Chrome. Intentando darle un toque carácter y originalidad a su navegador. Pero el principal problema con este enfoque es la preservación del formato. o el contenido con un diseño especifico es a menudo una preocupación porque el "formato" se pierde.

Cómo revertir el cambio de la función copiar y pegar de Microsoft Edge

Microsoft tiene esta opción activada de forma predeterminado, pero al menos ha presentado una forma de deshabilitarlo. Para ello debemos entrar en la parte de la Configuración del navegador, seleccionar la opción de Cortar, copiar y pegar y automáticamente te dirá como se comporta la aplicación cuando hagas esta acción. Lo que buscamos es evitar lo que te contábamos antes, que se copie el texto, por lo que tienes que pulsar en la opción de Texto sin formato en vez de la de vínculo.

Y listo, eso es todo lo que se necesita hacer para volver a la normalidad del clásico copiar y pegar en Microsoft Edge. Microsoft debería notificar al usuario en la configuración inicial del navegador sobre esta opción, ya que puede ser muy útil para algunos, pero otros puede suponer una función incómoda que en el caso de no saber cómo solucionarlo puede suponer que se decidan por migra a otro navegador. Por ejemplo Google Chrome sigue manteniendo la forma clásica de la función de Copiar y pegar.