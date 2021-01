Barclays eleva un 24% el precio objetivo de Naturgy

Los analistas siguen muy cerca la opa lanzada por la gestora fondos y pensiones australiana IFM sobre Naturgy este martes y la valoran de forma positiva. Así, Barclays reitera su recomendación de "sobreponderar" los valores de la compañía y aumenta su precio objetivo un 24% hasta los 26,50 euros, frente a los 21,4 previos. En la actualidad, las acciones cotizan en los 21,9 euros.

El banco, que eleva el potencial de la empresa un 19%, considera que la oferta debe "analizarse con cuidado, particularmente a la luz de la influencia decreciente en la Junta de los accionistas más pequeños en la Junta" que supondría que la operación siguiera adelante.

En cualquier caso, mientras el proceso continúa, estiman que la energética no modificará su estrategia de crecimiento, lo que implica que los accionistas no recibirán "ninguna orientación más allá del plan estratégico lanzado en 2017". Este plan, según Barclays, habría quedado ya "obsoleto" debido a los cambios producidos en el sector con el Pacto Verde Europeo aprobado en diciembre de 2019 y el plan de estímulo

No hay visibilidad actual sobre la estrategia de crecimiento futuro de Naturgy: no esperaríamos ninguna Actualización estratégica de Naturgy durante el largo proceso de licitación esperado. Esto significaría que mientras tanto los accionistas no tendrían más orientación más allá de la plan estratégico que Naturgy lanzó en 2017, ahora obsoleto en nuestra opinión debido a cambios significativos en el sector desde entonces dado el Pacto Verde Europeo aprobado en diciembre de 2019 y el plan para la transición ecológica en la Unión Europea de mayo de 2020. "La descarbonización es lo más importante en este momento en la agenda de la UE, con un crecimiento de las oportunidades en renovables y redes para empresas energéticas como Naturgy", explican.

La oferta lanzada el martes, pendiente, entre otras cosas, del visto bueno del Gobierno, se dirige al 22,69% del capital. El fondo ofrece 23 euros por acción, lo que valora la oferta en 5.060 millones de euros. Ese precio implica una prima del 20% sobre la cotización de mercado del lunes (19,22 euros). La oferta está sujeta a la aceptación por, al menos, el 17% del capital social de Naturgy, dado que IFM no alcanzará mediante la oferta una participación de control en Naturgy.

Dos de los accionistas, GIP y CVC, ya han manifestado que no entregarán sus acciones, aunque sí votarán para otorgar al fondo el derecho a nombrar miembros del consejo de Naturgy.