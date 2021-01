Algunos usuarios de los AirPods Max reportan que la batería se vacía durante la noche

Cada vez hay más informes de un problema de batería en los AirPods Max. Este fallo ha sido reportado a través de los foros de soporte de Apple, como Reddit y otros sitios web. Algunos usuarios están informando que la batería de sus auriculares se está drenando de 100% a 1% o 0% de la noche a la mañana, incluso cuando se deja dentro de la funda oficial de Apple, la cual esta diseñada para dejarlos caer rápidamente en el modo de energía ultra-bajo.

Otros están reportando el problema de drenaje, pero advirtiendo que no todos tienen exactamente el mismo problema, pero alegan que su batería se agota alarmantemente más alto de lo que se esperaría.

Usuarios están reportando un problema de batería en los AirPods Max

AirPods Max cargándose Apple

Desde el portal web holandés AppleTips se reportaron los siguiente informes:

"Cada vez más propietarios de AirPods Max se quejan de los problemas de batería. Los usuarios discuten el problema en Reddit, las redes sociales, el foro de soporte de Apple y varios otros foros. Por ejemplo, que la batería se agote durante el día sin utilizar los AirPods Max."

"Se suministra una funda inteligente con los auriculares, cuando se coloca el Max en la caja, se enciende el modo de ahorro de energía y se desconectan las conexiones activas. En la práctica esto no parece ser el caso, y la duración de la batería se agota durante la noche. Del 100% al 1% no es poco frecuente."

Desde los foros de soporte técnico de Apple algunos usuarios reportan:

"Mis AirPods Max se están descargando profundamente de la noche a la mañana. Pasan del 90+% a 0 de la noche a la mañana".

"Sí, el mismo problema exacto aquí. Cargo completamente mis Airpods Max, los pongo cuidadosamente en el caso de Apple (que se supone que los pone en 'modo de baja potencia'), y luego cuando voy a usarlos unas horas más tarde o al día siguiente, hacen el 'sonido de la muerte' indicando que la batería está baja y veo que la batería se ha caído al 1%. No es el comportamiento que espero en un par de auriculares de $549".

Y desde el conocido foro mundial Reddit:

"Les cargó por la mañana al 100% los usó ocasionalmente (2-3 horas) durante el día y por la noche, los puso en el caso inteligente. Despierta hasta 0% de batería."

"Sí, lo mismo aquí. Aunque usé la mía para toda una noche. Pero aún así, cuando me desperté esta mañana, el 1% quedó con batería".

AppleTips dice que tiene experiencia de primera mano del problema con sus propios auriculares.

"El AirPods Max se almacenó al 96% en el Smart Case alrededor de las 7pm. A la mañana siguiente, el porcentaje de batería había bajado a tan sólo un 1% y los auriculares ya no se podían utilizar. Esto no es un problema ocasional, más bien recurrente. Esto hace que sea casi imposible utilizar los AirPods Max al día siguiente porque primero hay que cargarlo."

El problema ha surgido a partir de una actualización

El problema puede haber surgido a partir de una actualización de firmware lanzada el 18 de diciembre, ya que la mayoría de los informes son posteriores a esa fecha.

Este problema no parece ocurrir cuando los auriculares se utilizan sólo con un iPhone, pero si cuando están conectados a un Apple TV o dispositivo que no es de Apple. Todavía no parece haber ninguna solución coherente, pero han surgido varios "trucos" diferentes que parece que han funcionado a algunos de los afectados.