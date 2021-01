¿Puede un tutor legal negarse a que se vacune la persona dependiente a su cargo?

Guarderías. En España, la vacunación es una práctica voluntaria amparada bajo varios derechos como el de libertad ideológica, intimidad e integridad física. No obstante, algunas comunidades autónomas cuentan con normativas que permiten vetar de las guarderías y escuelas infantiles públicas a aquellos menores que no estén correctamente vacunados. Así, en enero de 2019, una jueza de Barcelona respaldó la decisión de un Ayuntamiento de no matricular en una guardería a un niño por este motivo. La magistrada dio más peso al derecho a la salud del resto de los niños y reprochó a la familia que quisieran que el resto de familiares de los menores del centro “asumieran las consecuencias y riesgos de su decisión unilateral”.

Sarampión. Las vacunas son voluntarias en España, salvo que haya riesgo de brote epidémico. En estos casos, la autoridad judicial puede obligar a vacunar a las personas expuestas. Ejemplo de ello fue una sentencia de 2010 en la que un juzgado de Granada ordenó vacunar a 35 niños en contra del criterio de sus padres para hacer frente a un brote de sarampión detectado en un colegio de la ciudad. El magistrado consideró que, dado el elevado riesgo de contagio de la enfermedad, la epidemia solo podría controlarse “si se vacunaban la “práctica totalidad de los niños”, por lo que avaló la medida solicitada por la Junta de Andalucía.