23 cotizadas españolas suben más de un 10% en el arranque de año

El panorama para las Bolsas se antoja complicado. Con Europa camino de la tercera ola y en un momento en el que aumentan las expectativas de medidas restrictivas más severas, la tensión política que vive EE UU no ayuda a templar los ánimos. Esto no está siendo impedimento para que en las cuatro primeras jornadas de 2021 hasta 23 cotizadas de la Bolsa española avancen más de un 10%, un comportamiento que vuelve a encontrar en los popularmente conocidos como chicharros, valores con pequeña capitalización bursátil y escasa liquidez, sus principales aliados. Pero no solo los valores pequeños están sacando partido del mayor apetito por el riesgo. En la lista de firmas que más suben se cuelan miembros del Ibex. A punto de finalizar la primera semana del nuevo año, 10 cotizadas acumulan ganancias superiores al 15% y otras 13 suben más del 10%.

Las claras protagonistas de este inicio de año son las empresas vinculadas a las energías renovables. Solaria, una de las recién llegadas al Ibex 35, se sitúa a la cabeza de los ascensos con una subida del 30,88%. Le siguen de cerca Audax (18,4%), Solarpack (19,8%), Siemens Gamesa (16,3%%), Grenergy (14,4%) y Soltec (12,4%), esta última la única salida a Bolsa de 2020. Las subidas registradas por estas compañías se han visto reforzadas en las últimas horas con el triunfo en EE UU del partido demócrata que pasará a tener el poder en las dos Cámaras del Congreso, lo que allana el camino para cumplir con las promesas electorales. Entre las medidas estrella con las que Joe Biden se presentó a la carrera para hacerse con la Casa Blanca se encuentra un ambicioso programa de inversiones por valor de dos billones de dólares para impulsar el cambio hacia las energías limpias, plan del que como señala Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, podrían verse beneficiadas muchas empresas europeas con intereses en el país norteamericano.

Y llueve sobre mojado, dado que las renovables se convirtieron en 2020 en uno de los protagonistas de los mercados. Tras las fuertes revalorizaciones registradas en los últimos 12 meses desde IG aconsejan prudencia porque muchas de ellas están cotizando en máximos históricos y si no se cumplen con las estimaciones “podrían venir correcciones importantes en un mercado en el que algunos consideran que se creando una especie de burbuja con un crecimiento acelerado y en ocasiones algo caótico”, remarcan.

Otro de los sectores que mejor desempeño ha registrado en este inicio de año es el financiero, una corriente de la que esta vez España no ha quedado margen. Sabadell se anota un 15,2%; Bankinter, un 12,25%; CaixaBank, un 11,38%, y Bankia y Santander, un 10,2% y 10%, respectivamente, subidas que se han visto reforzadas con el triunfo demócrata. Los planes de Biden para impulsar el crecimiento son vistos con esperanzas por las firmas cíclicas y entre ellas la banca es buen ejemplo.

En la lista de valores que más suben se cuela Rovi (10,8%). Ana Gómez, analista de Renta 4, señala que los repuntes de las últimas jornadas se han visto reforzados por la autorización de la vacuna de Moderna en Europa. La firma española llegó a un acuerdo con la estadounidense para hacerse cargo de las fases de llenado y acabado para mercados fuera de EE UU.

Entre las firmas con mejor arranque de año se sitúan cotizadas de gran renombre como Telefónica (10,45%) o firmas de perfil cíclico como Ercros (11,86%), que, apuntan desde Singular Bank, puede interesar a los inversores en el contexto de rotación hacia valores cíclicos en que nos encontramos. La lista la completan firmas altamente especulativas como Berkeley (15,6%) u Oryzon Genomics (13,71%), así como compañías con problemas y valoraciones muy deprimidas que de vez en cuando tienen rebotes fuertes de dudosa sostenibilidad.