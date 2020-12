Oferta bancaria de 2021: crédito barato y comisiones caras

En un año crítico por el coronavirus, con el parón de la actividad por los contagios, el profundo impacto en la economía y la eternización de los tipos de interés a cero, las entidades financieras se han visto obligadas a cambiar el ritmo, acelerando la reducción de costes y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. El resultado ha sido una mayor concentración bancaria, con las fusiones en marcha de CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank y la expectativa de futuras operaciones tras frustrarse la unión de BBVA y Sabadell. Además, el sector está en plena reorganización del modelo de negocio, que pasa por un aumento de las comisiones y el impulso de los planes de digitalización. Todo con el objetivo de ganar rentabilidad, el gran reto para la viabilidad futura del sector.

“La recesión económica causada por el Covid-19 ha consagrado las expectativas de una curva de tipos negativa y un rendimiento plano”, apunta Marco Troiano, analista del sector bancario de Scope Ratings, que añade que “en este entorno muy poco favorable para la rentabilidad de los bancos, el movimiento de consolidación del sector es imparable y continuará en 2021. Por lo pronto, los más de 20 millones de clientes de la nueva CaixaBank podrían ver cómo se alteran las condiciones de algunos de sus productos, como las cuentas y tarjetas, ante la nueva política comercial que adopte el que será el mayor banco de España. Lo previsible es que la oferta de la nueva entidad sea similar a la actual de CaixaBank, al ser la entidad dominante frente a Bankia. Las hipotecas y préstamos no podrán modificarse, pero sí son muy probables los cambios para los clientes de Bankia en materia de comisiones y en fondos de inversión. En todo caso, cualquier modificación no será inmediata dado que la integración de la parte tecnológica llevará unos meses y ambas entidades no operarán de forma conjunta hasta finales de 2021. Asimismo, de introducir cambios, el banco debe avisar con antelación a los clientes.

En definitiva, el escaparate bancario del próximo año lucirá con menos bancos —de momento se perderían dos competidores, Bankia y Liberbank, a falta aún de hacer oficial su fusión con Unicaja—, con productos de ahorro poco rentables, salvo contadas excepciones, hipotecas baratas, sobre todo las fijas, y mayores exigencias en cuanto a la vinculación y el coste de las cuentas.

DEPÓSITOS

Aunque los españoles están ahorrando más por la pandemia ­—el ahorro en depósitos bancarios se ha disparado hasta superar los 890.000 millones de euros—, los intereses de las imposiciones a plazo fijo no dan ninguna alegría. Los tipos están en mínimos históricos y el mercado descarta una subida a medio plazo, de manera que la tendencia a la baja de las rentabilidades, que de media rozan el cero, se va a mantener. “El interés de los depósitos lleva años bajo y así seguirá o bajará aún más en 2021 y 2022”, recalca Katharina Lueth, vicepresidenta de la plataforma de depositos Raisin en Europa y Reino Unido.

Hace tiempo que la gran banca española descatalogó los depósitos. Y poco a poco se fue sumando el resto del sector. Apenas algún banco se resiste y de vez en cuando surge alguna promoción ante la necesitad de captar clientes. “No resulta posible hallar ofertas rentables en los bancos más conocidos y hay que buscar en entidades menos conocidas, en la oferta online o la banca extranjera”, resumen en el portal financiero HelpMyCash.

Los mejores retornos, de más del 1%, vendrán de parte de la banca online y extranjera

Actualmente, es en la fintech Raisin donde se pueden encontrar los mejores retornos, de hasta el 1,36% TAE a 60 meses en el banco checo J&T Banka. A 24 meses abona un 1,19% TAE, mientras que el italiano Banca Progetto da un 1,11%. En España, las rentabilidades más atractivas llegan de la mano de nuevos actores, como Banco BiG y Renault Bank, que ofrecen un 1% TAE a 24 y tres meses, respectivamente, a los nuevos clientes.

José Manuel Artal, director de estrategia comercial de Ibercaja, ve alternativa en “la diversificación vía fondos de inversión, donde puede haber interesantes rentabilidades en todo caso adaptadas al perfil inversor del cliente”.

CUENTAS

Los intereses de las cuentas remuneradas también están de capa caída. La mayoría de los bancos ha pasado de pagar por atesorar el dinero de los clientes a cobrar por los fondos en las cuentas a los menos vinculados, como fórmula para capear la penalizacion del -0,5% de la tasa de depósitos del Banco Central Europeo (BCE) por dejar aparcada la liquidez sobrande. Las comisiones por mantenimiento y algunos servicios han subido de manera generalizada y lo más común es que sea necesario domicilar la nómina y contratar productos adicionales, como tarjetas de crédito, seguros o fondos para disfrutar de la gratuidad. Caixabank y Santander cobran hasta 240 euros al año a los clientes totalmente inactivos y Bankia y BBVA, 168 euros y 100 euros, respectivamente. En el caso de Sabadell, la comisión es de 60 euros al año. Eso sí, estos bancos también ofrecen alternativas gratuitas y sin vinculación, reservadas a la operativa online. CaixaBank dispone además de la Cuenta Social para personas con ingresos limitados.

Los clientes de la nueva CaixaBank pueden ver cambios en sus cuentas y tarjetas

ING, por su parte, ha cambiado su estrategia y ha dejado de ser el banco sin comisiones. A partir de abril cobrará 10 euros al mes a los clientes sin nómina que mantengan más de 30.000 euros. “El cobro de comisiones se está extendiendo a nivel europeo, no solo en España”, afirma Fernando Rojas, consultor del área de banca de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que subraya además que, por su negocio a nivel nacional, los bancos españoles cobran menos comisiones netas que otros de su entorno, un 0,49% de media frente al 0,55% de Alemania, el 0,73% de Francia y el 1,02% de Italia, según los últimos datos del BCE.

Con todo, varias entidades siguen con su política de cero comisiones sin requisitos, como MyInvestor, cuya cuenta remunera un 1% TAE por los primeros 15.000 euros. El neobanco señala que "los clientes pueden domiliciar nómina y recibos si quieren para que MyInvestor se convierta en su banco principal, pero no es una condición para beneficiarse del resto de ventajas". Orange Bank también da el 1% y sin límite de cantidad. Por su parte, Bankinter renta hasta un 5% TAE durante el primer año y hasta el 2% el segundo hasta un máximo de 5.000 euros. La entidad, que lleva más de ocho años comercializando la Cuenta Nómina, ha rebajado la exigencia de ingresos mínimos de 1.000 euros a 800 euros al mes. "Nuestra oferta de producto se ha caracterizado en los últimos años por la solidez y estabilidad y así seguirá siendo en 2021, apunta José Luis Dionisio, director de la red de oficinas de banca comercial de Bankinter, que explica que la cuenta se "adapta" a colectivos de profesionales, pensionisas y jóvenes.

HIPOTECAS

Los precios de las hipotecas, ya en niveles nunca vistos, seguirán abaratándose por la elevada competencia entre bancos, especialmente los préstamos a tipo fijo, ante la caída en picado del euríbor, el índice usado para calcular las cuotas de la mayoría de las hipotecas variables y que roza el -0,5%. “Hay una apuesta fuerte por los tipos fijos con ofertas muy atractivas porque son los que dan más rentabilidad a los bancos en el actual escenario”, aclara el responsable de hipotecas de idealista, Juan Villén, que avisa, no obstante, de la elevada vinculación que pedirá la banca a cambio de los intereses baratos.

En las hipotecas variables, los diferenciales que se añaden al euríbor parten del 0,69% que comercializa MyInvestor con la máxima bonificación. Banco Santander ofrece el 0,79% más euríbor, lo mismo que Openbank, aunque este último financia solo hasta el 50% y si se quiere más importe se eleva el diferencial. El grueso de bancos sitúan los intereses variables del 0,99% en adelante.

En el caso de las hipotecas fijas, hay ofertas por debajo del 1,50% en los plazos más cortos. MyInvestor tiene un 1,28% TAE a 15 años, mientras que Openbank ofrece un 1,45% TAE y BBVA, un 1,79% TAE.

Desde HelpMyCash opinan que “es probable que algunos bancos se atrevan a bajar más los tipos fijos, especialmente los online, mientras que los diferenciales podrían mantenerse o subir algo si el euríbor sigue bajo cero todo el año”. Por su parte, en iAhorro destacan que "en un entorno de incertidumbre y un contexto económicamente complicado como el actual es probable que los bancos endurezcan sus criterios y se vuelvan mucho más selectivos".