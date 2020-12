Quiero ser mi propio jefe

¿Cuántas veces no ha querido ser su propio jefe? ¿Cuántas veces se ha arrepentido de no lanzarse y montarse por su cuenta? ¿Cuántas veces no ha oído aquello de que las crisis suelen ofrecer muchas oportunidades? Quizás sea uno de esos miles de españoles al que la pandemia del Covid le ha dejado en paro o le dejará en los próximos meses y quizás ha llegado el momento de hacer realidad ese viejo sueño y emprender. ¿Vértigo? El justo para no desanimarse y fracasar.

Expertos y emprendedores coinciden en dar una serie de claves para no cometer errores y hacer las cosas bien desde el principio. Parece una perogrullada, pero hay que tener muy claro qué tipo de negocio quiere montar “y mejor algo en lo que tenga experiencia y conozca bien”, apuntan desde la Cámara de Comercio de España. Puede convertir su hobby en su nueva profesión, pero en ambos casos, “tiene que analizar muy bien esa idea, para cerciorarse de convertirla en realidad” y no está de más que “piense en un producto o servicio que ayude a la gente o le haga la vida más fácil”.

Una manera práctica que puede ayudarle a llevar a cabo su negocio es autopreguntarse si el producto o servicio que quiere ofrecer es algo que la gente quiere o necesita; qué ganancias puede obtener, si está seguro qué va a funcionar y si puede mejorarlo u ofrecer un valor añadido. Si lo vas a hacer en internet o no…

Guía para no fracasar

Getty Images

Estos primeros inicios pueden ser muy estresantes, pero también esencial para sentar las bases de su actividad. Hoy hay muchas opciones que le pueden guiar en este viaje.

Otra de las cosas que no podrá obviar es el mercado y la competencia. Tómese tiempo para conocerlo, “identificar su público objetivo y maximizar las opciones de compra”, indican desde la Cámara. Otro de los pasos ineludibles en el que coinciden los expertos es en la necesidad de elaborar un plan de negocio sencillo y concreto. “Es necesario que defina con claridad qué va a ofrecer al mercado y sus objetivos de negocio”. Sea concreto y hágase con unos cuantos tips para poder vender de forma convincente su negocio.

No superará esta prueba si no tiene preparado un presupuesto. “A la hora de montar su propia empresa y desarrollar un producto o servicio es una prioridad saber con cuánto dinero cuenta”, recomiendan desde la Cámara de Comercio. Luego tendrá que definir un plan de marketing para vender y posicionar su marca.

Financiación y riesgos

No pierda de vista que el fin último de abrir un negocio es que sea rentable. “Emprender es una buena forma de ganar dinero y vivir con mayor libertad, siempre y cuando su idea de negocio esté bien planteada, funcione y sea rentable”, advierten desde Cofidis.

A veces la falta de financiación es un hándicap para emprender. No se preocupe y consulte los programas públicos de ayuda al emprendedor. A la hora de crear un negocio es también muy importante determinar la estructura legal de una empresa y conocer los diferentes tipos de sociedades y la que más le conviene. ¿Quiere ser el único propietario, necesita un socio? ¿Busca una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una organización sin fines de lucro o una cooperativa?

Cualquier medida y precaución son pocas para evitar riesgos como pérdidas de patrimonio, accidentes o enfermedades laborales, responsabilidad civil frente a terceros o retrasos e impagos que le darán muchos dolores de cabeza.