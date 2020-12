Slim y la CNMV ganan la batalla en la opa de FCC sobre Portland Valderrivas

Después de más de cuatro años de batalla judicial, el Supremo no invalida que la Audiencia Nacional “haya considerado probado que el Banco Santander estaba afectado por un conflicto de intereses”, al ser el valorador de Cementos Portland Valderrivas y, al mismo tiempo, financiador de la opa lanzada por FCC. “Ese dato no es relevante”, señala el alto tribunal, que apunta que la Ley del Mercado de Valores no prohíbe la prestación de servicios cuando las entidades puedan estar afectadas por un conflicto de intereses.

La banca de inversión estaba preocupada ante un fallo que supusiera un criterio restrictivo. Esto hubiera supuesto un giro radical al negocio de la banca de inversión en España, como publicó este periódico el 9 de septiembre.