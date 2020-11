Los analistas mantienen a Sabadell y BBVA en las quinielas para nuevas fusiones

La ruptura de negociaciones para una fusión entre BBVA y Sabadell lleva ahora a los analistas a hacer conjeturas sobre cuál será el destino de los fondos obtenidos por BBVA con la venta del negocio de EE UU y hacia donde moverá ficha Sabadell.

Desde Renta 4 apuntan a la posibilidad de que BBVA compre el 51,5% de Garanti Bank que no controla o la compra de algún otro banco pequeño en esa área. El mercado ha visto con buenos ojos la venta de Estados Unidos principalmente por el precio muy por encima de valoración, sin embargo pone un poco en entredicho el hecho de que ahora los mercados emergentes (México, Turquía) tengan un mayor peso dentro del Grupo en términos de aportación a la cuenta de resultados.

"Si optase por comprar algo en Turquía, como todo, dependerá del precio, pero el mercado podría no tomarlo bien. No contemplamos un dividendo extraordinario con parte de la caja generada más allá de la ya anunciado del programa de recompra de acciones", explica la firma de análisis.

En cuanto a Sabadell, los expertos también creen que buscará alternativas a esta fallida integración con BBVA. El departamento de análisis de Bankinter considera que Sabadell buscará alternativas en un mercado donde ya quedan "muy pocos potenciales candidatos a integraciones" pero consideran improbable que la entidad presidida por Josep Oliú pueda continuar en solitario, lo que desde su punto de vista "resta validez al plan estratégico que pueda presentar".

Ahora, el Banco Sabadell se plantea seguir adelante en solitario, después de dar por rotas las negociaciones con el BBVA para una posible fusión, y se propone desarrollar un nuevo plan de negocio que priorizará el mercado doméstico, con lo que podría estudiar desprenderse de TSB, su filial británica.

Renta 4 destaca que el ahorro de costes derivado del plan de eficiencia llevará a una reducción de costes del 5% en 2021 con el ahorro total de costes de 170 millones de euros de los que 135 millones de euros corresponderían a España.

En cualquier caso, los expertos están de acuerdo en que la cotización de Sabadell seguirá corrigiendo en el corto plazo teniendo en cuenta que acumula una revalorización del 80% en el último mes, y lleva una caída del 11% desde los máximos marcados en noviembre.

Otros expertos no descartan que sea ahora el Santander el que decida mover ficha pese a que la semana pasada la presidenta de esta entidad descartó que estén pensando en un movimiento corporativo. Pablo García, de Divacons, no descarta que Santander podría plantearse tomar el testigo e intentar una fusión con Sabadell que "le devolvería el liderazgon en España. No olvidemos el respaldo gubernamental y del BCE. Una oferta a 0,60 euros por acción nos parecería razonable y generadora de sinergias".

Tras el anuncio de la ruptura de negociaciones de fusion, algunos analistas han revisado sus recomendaciones para estos bancos. Alantra Equities ha recortado a Sabadell a vender desde neutral. Mientras Bankinter retira su recomendación de compra táctica en ambos valores y recorta sus recomendaciones a vender.