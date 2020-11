Tensiones en las negociaciones de fusión entre Sabadell y BBVA

Las negociaciones para la fusión de Banco Saba­dell y BBVA siguen su curso, aunque el mercado apuesta cada vez más por una paralización de las negociaciones. El objetivo es tener firmado un acuerdo antes del 30 de diciembre, pero cada vez toma más fuerza que Sabadell opte ahora por su plan B, con la venta de su filial en México y su banco británico TSB, que pudiera seguir en solitario, y BBVA decida ampliar su presencia en el capital de Garanti (Turquía).

Sobre la mesa de BBVA y de Sabadell están sin cerrar los diseños de la operación. Según apuntan fuentes de bancos de inversión, aún no se ha decidido si la fusión se realizará a través de una compra en efectivo por parte de BBVA para absorber a Banco Sabadell, o si será mejor cerrar la operación con un canje de acciones. Asimismo, estas mismas fuentes apuntan a una tensión cada vez mayor en las negociaciones. El grupo que preside Carlos Torres se inclina por llevar a cabo la fusión a través de la compra de Banco Sabadell por unos 2.500 millones de euros (ayer su capitalización era de 2.263,17 millones), siempre según las mismas fuentes, que matizan, no obstante, que hay algunos consejeros y directivos que prefieren un canje de títulos.

BBVA cuenta en la actualidad con un excedente de capital de 8.500 millones de euros tras acordar la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por 9.700 millones. Con lo que cualquier operación que efectúe será sin necesidad de ampliar capital.

La compra de Sabadell en efectivo supondría dejar las manos más libres a BBVA para pactar la nueva cúpula de la entidad resultante o las sedes, entre otras cosas. De ahí que todavía no se haya cerrado la gobernanza del banco resultante y, por lo tanto, que no esté claro que Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, sea o no vicepresidente no ejecutivo. Como tampoco está decidido que Sabadell tenga otros dos consejeros más en el máximo órgano de control de la entidad que sumará BBVA y Sabadell.

Eso sí, si al final la fórmula elegida para la fusión es la del canje de acciones. Oliu será vicepresidente no ejecutivo durante un tiempo, ya que con 71 años de edad dejaría el cargo como muy tarde tras cumplir los 75 años. Sabadell, además, contaría con otros dos miembros en el consejo de administración, además de Oliu. La sede social sería Bilbao, actual domicilio de BBVA, en cualquier caso. Aunque si la operación es por canje, como se inclina el banco de origen catalán, Cataluña albergaría la sede operativa, junto a Madrid.

Jaime Guardiola (63 años de edad), consejero delegado de Sabadell, se mantendrá solo un tiempo en el banco como integrador de la fusión de la dos casas a las que conoce a la perfección (trabajó en BBVA desde 1980 hasta 2007, cuando fue fichado por Oliu para ser el número dos de Sabadell). Una vez que la operación se haya ejecutado, todo indica que se irá.

BBVA y Sabadell han optado por no hacer comentarios sobre esta información. Tampoco Sabadell ha querido comentar la posibilidad de que finalmente decida seguir en solitario, como decían ayer algunos analistas.

Primer accionista

El hecho de que la operación se lleve a cabo por canje de títulos también tiene otro efecto en el capital de BBVA. Sabadell pasaría a tener el 12% de su capital, lo que le convertiría en el primer accionista de la entidad, y a gran distancia del segundo, que es BlackRock, que ahora suma el 5,48% del capital de BBVA de forma indirecta, aunque también cuenta con el 3,37% de Banco Sabadell, posición que le coloca como el cuarto accionista.

El primer accionista en la actualidad de Sabadell es Vanguard, con el 3,66%, seguido de David Martínez, con el 3,46%, y de Sanders Capital, con el 3,37%. El segundo accionista de BBVA es Norges Bank, con el 3,235%.

Pese a las diferencias de tamaño entre BBVA y Sabadell (BBVA suma unos activos en España de 420.000 millones de euros y Sabadell de 192.000 millones), Sabadell intenta hacer valer sus fortalezas en España, sobre todo en el negocio de pymes, como medida de presión, para que se sume en las condiciones de la operación, explican desde un banco de inversión conocedor de las negociaciones.

La unión de ambas entidades sumará unos activos en España de 612.000 millones; será así el segundo banco del país, detrás de la fusión de CaixaBank y Bankia. Pasará a ser uno de los cinco mayores bancos de Europa por capitalización y contará con una cuota de mercado del 28,9% en pymes, lo que le convertirá en líder, seguido de Santander, con una cuota del 25%, y de CaixaBank-Bankia, con el 24,9%. En grandes empresas será el tercero, con el 25,2% de cuota, por debajo de CaixaBank y Bankia, con el 28,3%, y Santander (27,1%).

Los analistas destacan la fortaleza del ratio de capital de BBVA y, en menor medida, de Sabadell, pero también con un nivel por encima de la media del sector. En conjunto, el ratio CET1 estimado proforma sería del 13,5%.