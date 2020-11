¿Te molestan los Twitter Fleets? Siléncialos de esta sencilla forma

Estrenada esta semana, Twitter Fleets te ofrece la posibilidad de usar e interactuar con Twitter de una manera completamente nueva, en el momento preciso. Fleets te permiten compartir ideas momentáneas o transitorias, que después de 24 horas, desaparecerán de la vista. Podrás compartir en el momento opiniones con tus seguidores, sin reacciones públicas.

Fleets la alternativa que ha creado Twitter para intentar competir con las Stories de Instagram, los Estados de WhatsApp o la olvidada app Snapchat. Si no te gustan podrás desactivarlos, aunque no de manera "oficial".

¿Es posible silenciar los Fleets?

Una opción demanda por los usuarios siempre es la de silenciar a ciertos usuarios, y esto lo ha hecho también la plataforma con su nueva función. Es una función que te permite quitar los Fleets de una cuenta sin dejar de seguir ni bloquear esa cuenta. Las cuentas silenciadas no sabrán que las has silenciado, y podrás dejar de silenciarlas en cualquier momento.

Twiiter Fleets: Función silenciar Twiiter

Cómo silenciar Twitter Fleets

¿No te gustan los fleets o tienes algún contacto del que no querrías ver sus ‘historias de Twitter’? En la versión de navegador de Twitter no tienes problemas, puesto que los Fleets sólo están disponibles como función para la aplicación Android e iOS de Twitter. Y si los quieres silenciar en el móvil, así se hace:

En la parte superior del timeline, busca la línea de los Fleets Mantén pulsado sobre el fleet del contacto que quieras silenciar Se abrirán do opciones: Silenciar al usuario o ver su Perfil. Elige la primera Aparecerán otras dos opciones: Silenciar sólo los Fleets, o silenciar los Fleets y los Tweets de ese usuario. Elige la que quieras.

Algunos puntos importantes que debes saber

Las cuentas silenciadas te pueden seguir y tú puedes seguir a las cuentas silenciadas. Al silenciar una cuenta, no dejarás de seguirla.

Los Fweets de una cuenta silenciada (publicados antes de que se silenciara la cuenta) se eliminarán de tu cronología de inicio.

Cuando pulses o hagas clic en una conversación, las respuestas de las cuentas silenciadas serán visibles.

¿Es posible silenciar todos los fleets en Twitter?

La respuesta corta es que no. La red social no cuenta con un interruptor que permita apagar sus historias y considerando que no hay alguna otra red social que tenga una función similar, es poco probable que lo agregue al futuro (en especial si resulta ser una función realmente popular).