Así se verá el modo oscuro completo de Word en Microsoft 365 (Office)

A pesar de que todos nuestros smartphones y tablets se han transformado a lo largo del último año para recibir los modos oscuros de prácticamente la totalidad de aplicaciones más importantes, en los ordenadores esa costumbre va llegando con cuentagotas. Y sorprende especialmente el poco interés que parecen demostrar desde Microsoft a la hora de intentar que su suite ofimática adopte estas nuevas costumbres.

Y es que los usuarios que tienen configurado su sistema operativo en PC para verse siempre en modo oscuro, no entendían cómo los propios padres del OS dejaban de lado la conversión de Word, Excel, Power Point, etc. a este modo que no solo ahorra energía en los ordenadores portátiles cuando los usamos en movilidad, con la batería, sino que ayudan a cuidar un poquito mejor nuestras pantallas.

En camino y muy cerquita

El caso es que según un usuario de Twitter, Microsoft parece tener muy avanzado el desarrollo del modo oscuro para Microsoft 365 (otrora Office 365) y podría tenerlo listo para distribuirlo en las próximas fechas. Eso sí, avisa de que a pesar de lo palpable que es que las apps están en las últimas fases de desarrollo, todavía es posible detectar algunas "inconsistencias" que tienen que ver con el diseño y en cómo se verán los menús y elementos de pantalla, cosa que resolverán próximamente.

Modo oscuro en Microsoft Word. Microsoft

Este modo oscuro completo está disponible en el canal beta de Microsoft, por lo que todas las informaciones llegan a través de estos usuarios que van probando cada novedad que se añade y que, como podéis ver por la captura que tenéis justo encima, tienen que ver en este caso con Word. No hay duda de que los de Redmond son conscientes de cuál es la aplicación que más se utiliza y podrían estar pensándose ir liberando el modo oscuro de forma progresiva.

Sea como fuere, el modo oscuro ya está presente en Microsoft 365 aunque de forma parcial, solo en algunos menús de los que tenemos a la vista. Es en la parte del documento o la barra de tareas donde todavía se mantiene el modo claro y es ahí donde se van a aplicar todos los cambios en los que trabajan ya desde la compañía. Esperemos que lleguen cuanto antes y podamos disfrutar de toda la suite ofimática con este diseño que es mucho más acorde con el propio dark mode que tiene Windows 10 desde hace tiempo. Prácticamente desde que salió.