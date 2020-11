Los ganadores de Asesor Top III, el masterchef del asesoramiento

Cristina Estalella, consejera financiera en Abante Asesores, Julián Aniel-Quiroga, asesor financiero de Atl Capital y Borja Nieto, Co-fundador de Micappital, fueron los ganadores de Asesor Top, el concurso de talentos del asesoramiento financiero, organizado por Finect, junto a la colaboración de BNY Mellon IM, JPMorgan AM, M&G Investments, EFPA España y Aseafi.

Durante el evento, que fue seguido por más de 4.000 espectadores a través del canal de Youtube, los nueve asesores finalistas realizaron sus propuestas a Marta, una joven arquitecto que busca comprar su primera casa; Juan Pablo, un abogado preocupado por la educación de sus hijas; y Alejandro, un autónomo que empieza a ver en el horizonte su jubilación. Los asesores tuvieron cinco minutos para defender sus propuestas de asesoramiento, que posteriormente fueron votadas tanto por el jurado como por los tres perfiles y el público que siguió el talent en directo.

“Si algo ha quedado claro este 2020 tan complicado, es que el asesoramiento de calidad ahora es más importante que nunca”, afirmó Antonio Botas, CEO de Finect al comienzo del evento. “Invertir no es solo elegir un producto u otro, sino un camino para alcanzar nuestros objetivos. Si ese recorrido es difícil hacerlo solo normalmente, este año hemos visto que es imprescindible tener cerca alguien que nos ayude en los peores momentos”, continuó y añadió, “cuántas personas no tomaron decisiones financieras de las que ahora se arrepienten, influidos por las emociones, en aquellos momentos tan duros a finales del primer trimestre”. El jurado estuvo compuesto por Ralph Elder, director de BNY Mellon Investment Managements para Iberia; Francisco Márquez de Prado, Executive Sales de JPMorgan AM, Ismael Torres Costa, business development manager de M&G Investments y José Antonio Belmonte, delegado territorial en Murcia de EFPA España.

Los tres primeros finalistas de Asesor Top, Cristina Estalella, consejera financiera en Abante Asesores; José María Fuster gestor patrimonial y asesor financiero Welzia Management; y Araceli de Frutos, asesora del fondo Alhaja Inversiones RV Mixto y fundadora de la AdFC EAF107, tuvieron que competir por darle a Marta un asesoramiento adaptado a sus necesidades. Estalella fue la ganadora de esta primera final.