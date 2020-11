Apple critica abiertamente a Facebook: "recopila demasiados datos"

Cuando Apple presentó iOS 14 el pasado mes de junio, mostró algunas de las herramientas que íbamos a tener a nuestro alcance para cerrar el grifo a esas apps que se toman demasiadas confianzas y buscan nuestros datos donde no deben. Es el caso del portapapeles, que ahora nos chiva qué aplicación copia o pega cualquier cosa y que ha servido, durante años, para indagar en nuestros gustos y preferencias. Y Facebook otra cosa no, pero todos tenemos claro que su negocio pasa por conocernos cada día mejor.

BROOKS KRAFT AFP

Y cuando hablamos de conocernos mejor no nos referimos tanto al nombre, los apellidos, la dirección, nuestro aspecto y esas cosas, sino a nuestra personalidad: qué nos gusta, cómo, por qué y cuándo, para vendernos mejor productos que saben que nos interesan. Así que se ha entablado una pequeña pugna en los últimos tiempos entre Apple y Facebook a cuenta de la costumbre que tienen los de Mark Zuckerberg de husmear donde no deben.

Apple se queja de Facebook

Tal es la situación creada que los de Cupertino van a duplicar las funciones de protección de privacidad de sus usuarios en las próximas versiones de iOS 14. Esta decisión se ha conocido a raíz del escrito recibido por los de Tim Cook, de ocho organizaciones civiles y de derechos humanos, en el que le pedían que activara ya una de las funciones de "seguimiento y transparencia" que deberían haberse implantado en iOS 14 hace ya algunas semanas y que se ha retrasado.

En la respuesta a esa carta, Apple no solo afirma que redoblará esas medidas sino que entienden que "la privacidad es un derecho humano fundamental" y se excusa por no tener lista esa función de "Transparencia de seguimiento de aplicaciones" (ATT) en un esfuerzo por "dar a los desarrolladores más tiempo para prepararse para los cambios". Con esa función activa, los usuarios podrán evitar que una aplicación realice un seguimiento constante de todo lo que hacen con el móvil, es decir, qué app usan después de salir de Facebook e ir a Safari. Si vuelven a WhatsApp. Cuántas veces consultan Instagram, etc.

En ese escrito, Apple desliza duras críticas contra Facebook afirmando que la red social ya ha "dejado claro" que su intención última es la de "recopilar la mayor cantidad de datos posible" de todos sus usuarios". Obviamente, los de Mark Zuckerberg están en contra de esta ATT porque, según sus estimaciones, podría impactar en su negocio provocando unas pérdidas de sus ingresos cercanas al 40% si los usuarios pueden eliminar ese seguimiento permanente.