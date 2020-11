Accionistas minoritarios reducen a tres miembros su consejo de Abengoa y preservan a De Quinto

Los accionistas minoritarios agrupados en la plataforma AbengoaShares han presentado este viernes una nueva propuesta para el consejo de administración de Abengoa, que ahora reduce a tres miembros frente a los siete iniciales que ofreció.

Marcos de Quinto se cae de esta nueva relación con el argumento de "ganar la junta general extraordinaria de accionistas", convocada para el 21 de diciembre por el consejo de administración de Abengoa que cesó en la junta extraordinaria de este martes, y entonces convocar una nueva reunión de este órgano con los siete miembros originales de su propuesta, incluido el ex vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola y ex diputado en el Congreso.

Según han informado a Europa Press fuentes de los accionistas minoritarios, AbengoaShares ha presentado este viernes su propuesta a Abengoa "siguiendo los cauces establecidos" por el consejo de administración cesado para la junta extraordinaria de 21 de diciembre.

AbengoaShares afirma que si ahora no aparece Marcos de Quinto en su propuesta es porque "no quiere jugar ese partido contra los "enterradores" propuestos por Abengoa, mientras prosiguen apuntando que no ha dado "un paso atrás", para lo que esgrimen como símbolo de su implicación "las múltiples entrevistas que está dando".

La nueva propuesta de los accionistas minoritarios queda reducida a tres nombres de consejeros: Margarida Smith, Jordi Sarrías y Juan Pablo López-Bravo. Además de estos, J. Ignacio Trillo Garrigues figura propuesto como secretario del consejo.

Fuentes de AbengoaShares justifican la iniciativa con el argumento de que "nuestros abogados han optado por ser conservadores", en referencia al despacho Navas&Cusí.

Los accionistas minoritarios han indicado que la junta general extraordinaria de accionistas de 21 de diciembre "permite propuestas alternativas a los tres propuestos por la compañía" y han sostenido que presentar su propuesta original de siete integrantes "podría interpretarse como propuesta sustitutiva y nos la podrían rechazar".

La propuesta inicial de AbengoaShares de siete miembros para el consejo de administración de Abengoa la encabeza Marcos de Quinto, quien asumiría las funciones que ostentan el actual consejero ejecutivo y presidente, lo integrarían tres mujeres: Verónica Vargas Girón, ingeniera industrial; Eva Ballesté Morillas, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales; Margarida Smith, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Candido Mendes de Rio de Janeiro.

También lo formarían cuatro hombres: Pedro Flores Domínguez-Rodiño, ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla; Jordi Sarrias, ingeniero industrial por la Escuela Técnica de Barcelona; Juan Pablo López-Bravo, licenciado en Derecho en la Universidad San Pablo CEU; y como secretario no consejero J. Ignacio Trillo Garrigues, licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU.

El consejo de administración de Abengoa cesado este martes, 17 de noviembre, propuso la reducción de su consejo de administración a sólo tres miembros, frente a los siete actuales, y modificar la política de retribución al consejo para la junta general extraordinaria de accionistas de 21 de diciembre.

Los nombres de Abengoa para el órgano de gobierno de la compañía lo integran Francisco Prada Gayoso, Joaquín García-Romanillos Valverde y Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird, con consideración de consejeros independientes.

Prada Gayoso es socio fundador de la firma de reestructuración financiera que lleva su propio nombre. Ha actuado -por nombramiento judicial- en algunas de las crisis de más relevancia, como Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña, FESA (hoy Fertiberia), MSP (actual Coto Minero Cantábrico) y Grupo IGS/PSV. Como asesor, ha dirigido la reestructuración de Nozar, Quabit y Vértice 360.

Para esa junta extraordinaria del 21 de diciembre, Abengoa propone a los accionistas una modificación de la política de remuneraciones del periodo 2018-2020 ante el impacto que ha tenido sobre el negocio de Abengoa la pandemia por el Covid-19.