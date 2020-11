¿Sabes cuáles son las contraseñas más comunes usadas? Las más usadas de 2020

Aunque las contraseñas son una de las herramientas más importantes en materia de seguridad digital, se sigue evidenciando que los ciudadanos del mundo eligen algunas bastantes débiles y que no cumplen con los estándares para hacer de sus cuentas más seguras.

Al respecto, la compañía de detección de amenazas informáticas, NordPass revela los datos,, hizo un análisis en el que detectó las contraseñas más frecuentes a nivel mundial. Según los resultados del análisis a millones de contraseñas que se filtraron en varias brechas de datos a lo largo del 2020, “12345”, “123456” y “123456789” son las más utilizadas.

Top 10 de las contraseñas más comunes (y no recomendadas) utilizadas en 2020

123456 123456789 picture1 password 12345678 111111 123123 12345 1234567890 senha

NordPass ha listado las 200 contraseñas más comunes, entre las que destacaN "qwerty" en la , "iloveyou", "123", "pokemon", "fuckyou", "naruto", y "samsung".

Contraseñas comunes más usadas NordPass

Este listado nos demuestra que aún muchas personas en el mundo no entienede la importancia de usar contraseña con una seguridad superior en vez de utilizar cadenas sencillas de descifrar. Puede que para cosas como las redes sociales y otros servicios no tan importantes puede ser menos necesario la utilización de una contraseña avanzada, pero en cambio en temas como plataformas bancarias o servicios donde se maneje información personal muy sensible, siempre es muy recomendable emplear una contraseña más segura.

Tu contraseña debe esta compuesta por una frase con letras, números y signos

Pixabay

La firma asegura que una contraseña ideal es aquella compuesta por una frase con letras, números y signos. Si el criterio de armado es correcto, suele derivar en una clave muy difícil de vulnerar y fácil de recordar. Por ejemplo: A13N4B0SD3SOL3S4D, 4L1C143N3LP41SD3L4MSR4R4V1LL4S, L0S_4F4NT4ST1C0S.

También aconsejan utilizar una solución de seguridad con un gestor de contraseñas o directamente un software de administración de password, ya que es una herramienta que ha demostrado beneficiar tanto la solidez como la singularidad de las contraseñas.