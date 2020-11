Almeida recomienda no viajar durante el puente de la Constitución

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado este miércoles a los madrileños que limiten los desplazamientos y la movilidad en el próximo Puente de la Constitución con independencia de que las autoridades sanitarias acuerden el cierre perimetral de la región. "En la medida de lo posible pido limitar los desplazamientos y la movilidad". "Es un elemento fundamental para la transmisión del virus", ha manifestado tras acudir a la presentación del ámbito Ribera del Calderón, donde antes se erigía el estadio de fútbol Vicente Calderón.

Martínez-Almeida ha asegurado que no iba a entrar en la decisión de si hay que confinar o no a la región a las puertas del próximo Puente de diciembre y ha recordado que ello es tarea de las autoridades sanitarias. El Gobierno regional de la Comunidad anunciará este viernes si decide o no cerrar perimetralmente la región durante el puente de diciembre, según ha avanzado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El consejero regional ha subrayado que durante estas fechas "es cuando se detecta una movilidad" muchas veces mayor "hacia Madrid" y ha remarcado que tomarán la decisión "según criterios técnicos".

En cuanto al cierre perimentral, ha explicado que aunque el Ministerio de Sanidad dijo que se tendría que aplicar la medida durante 7 o 14 días, "también estableció una excepcionalidad", en caso de que se comunicara al Ministerio y se justificara su aplicación por un periodo inferior a 7 días.