Glovo invertirá 20 millones en 2021 para competir más directamente con Amazon

Glovo ha dejado claro hoy que quiere ser mucho más que un referente en la entrega de comida a domicilio. La compañía se ha marcado como objetivo liderar lo que ha dado en denominar la tercera generación del comercio o Quick Commerce, basado en la entrega ultrarápida (en menos de 35 minutos) de todo tipo de productos dentro de la ciudad y competir con empresas como Amazon.

Para ello, Glovo ha creado una nueva unidad de negocio, denominada Q-commerce, con más de 100 profesionales, que centralizará en España la estrategia y el desarrollo tecnológico a nivel global y con una inversión prevista para 2021 de más de 20 millones de euros.

“El objetivo es ofrecer un servicio de comercio electrónico tan inmediato como abrir el grifo de casa y que salga agua. Queremos ser la plataforma número uno de comercio local on demand”, explica Daniel Alonso, director general global de Q-Commerce de Glovo. Y en este modelo quieren conectar a los usuarios no solo con restaurantes sino con supermercados y cualquier establecimiento de su ciudad, incluyendo tiendas de juguetes, electrónica y videojuegos, regalos, belleza o perfumería, entre otros, y con un tiempo de entrega inferior a 2.100 segundos.

Aunque el anuncio oficial de esta unidad se ha realizado este jueves, el directivo asegura que ya han entregado a nivel global más de 9 millones de pedidos a través de ella y que la venta de este tipo de productos ha experimentado un crecimiento del 318% respecto al año anterior.

Alonso explica que impulsarán esta tercera generación del comercio apoyándose en tres verticales. El primero, la logística, para lo que pondrán en marcha una amplia red de darkstores, almacenes propios situados dentro de las ciudades que dan servicio a su supermercado de conveniencia Glovo Market, un supermercado digital abierto los siete días de la semana, sin mínimo de compra, en la que los usuarios dispondrán de los productos como bebidas, frutas y hortalizas, entre otros. En la actualidad cuenta con 2.000 referencias.

Actualmente, Glovo Market cuenta con más de 40.000 usuarios mensuales y ya entrega una media de dos pedidos por minuto en España, según los datos facilitados por la empresa. Según ha señalado Alonso, el objetivo es ampliar el número de darkstores de 22 a 100 a nivel global en 2021, haciendo mucho énfasis en Europa (incluyendo en España Sevilla, Valencia, Zaragoza y Oporto en Portugal) y en Kenia (África). Actualmente la compañía tiene almacenes en Milán, Madrid, Barcelona y Lisboa (en Europa) y en Lima, Quito, Guayaquil y San José (Costa Rica), en Latinoamérica.

“Estos darkstores, que son locales en alquiler donde tendremos pickers en plantilla preparando los pedidos, son los que nos permitirán garantizar esas exigencias de tiempos de entrega que nos hemos marcado, porque así controlaremos toda la operativa”, añade Clara Moreno, Head of Darkstore.

Dentro de este vertical, Moreno aclara que van a poner sus darkstores a disposición de los fabricantes de productos, de modo que será Glovo quien se encargue de stockar sus productos en estos almacenes para que puedan ofrecer a sus clientes el Quick commerce. “Ya tienen algunos acuerdos cerrados en este sentido con marcas como L’Oreal o Unilever. Nos convertimos en un canal para empresas de gran consumo”, resalta la ejecutiva.

El segundo vertical es la alimentación. Glovo ya colabora en España con grandes cadenas de supermercados como DIA, Carrefour o Alcampo y con Walmart, Biedronka o Kaufland a nivel global, y el objetivo es seguir extendiendo estas alianzas estratégicas a lo largo del próximo año. “Esto permite tanto a grandes cadenas de supermercados como mercados tradicionales poder entregar sus productos a cualquier punto de la ciudad en tiempos récord”, insiste el directivo, que destaca que Glovo ofrece en este tipo de producto el pedido mínimo más bajo (entre 10 y 20 euros, frente a los 40-50 euros habituales).

El último vertical es el retail, que incluye alianzas con firmas como Douglas, Clarel o El Corte Inglés. “Queremos ser un canal más de los minoristas y aquí es donde vamos a invertir más agresivamente y nuestro objetivo es ofrecer una compra ultrarápida de los productos más demandados en el día a día y que tienen que ver con electrónica, belleza, moda, parafarmacia, juguetes, música, electrónica o papelería, entre otros”, continúa Alonso.

El directivo precisa que la inversión de 20 millones se destinará básicamente a las dos últimas verticales, alimentación y retail, y fundamentalmente se destinarán a marketing y comunicación, a tecnología y a reforzar el equipo local. En cuanto a la unidad de darkstore, “esta tendrá una parte de esa partida, pero va a contar con su propio presupuesto sobre el que aún estamos trabajando porque hay una alianza de por medio en la que estamos avanzando”.

Alonso también ha indicado que la compañía espera que estos tres verticales, “que van a crecer mucho más que el delivery de comida a domicilio”, reporten a la compañía unos ingresos mensuales de 40 millones de euros para finales de 2021, 10 millones corresponderían a retail.

Los responsables de Glovo no han querido hacer ningún tipo de declaración sobre el conflicto con los riders, después de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social regularizara a 11.000 falsos autónomos de Glovo y obligara a la compañía a pagar 16,2 millones en cotizaciones sociales no abonadas por estos trabajadores.

Alonso se ha limitado a decir que no es un tema de su competencia y que no podían contestar a preguntas sobre este asunto. Lo que sí ha precisado es que la compañía no planea ampliar su red actual de riders para atender las demandas que puedan venirle de su nueva propuesta de Q-commerce. “Lo afrontaremos, en principio, con la misma flota, que lo que sí podrá tener son más horas de trabajo, pues compensa muy bien nuestras horas valle”.