Santander presume ante los sindicatos de lo efectivo de sus recolocaciones tras los ERE

Banco Santander no ha desvelado aún las cifras de los afectados por el ERE que quiere poner en marcha y que negocia ya con los sindicatos, aunque sí ha destacado este miércoles en la reunión mantenida con los representantes de los trabajadores el éxito de los planes de recolocación para los trabajadores que salen de la entidad, pese a la desconfianza de los sindicaos ante estas medidas.



El banco ha presentado ha hecho hoy un repaso de los resultados de los planes de recolocación llevados a cabo a través de la empresa Lee Hecht Harrison en procesos anteriores y en la que Santander ha vuelto a contratar.



La entidad financiera ha citado los EREs y recolocaciones que ha realizado. Así, en 2016, el ERE que afectó al centro corporativo, se encontró una salida para el 100% de los trabajadores y en el recorte de empleo de 2018, que se aplicó en los servicios centrales, para el 98% de los empleados.



No obstante, desde UGT inciden en que en el ajuste de plantilla acordado en 2019 para reducir las duplicidades tras la compra de Banco Popular, una medida que afectó además a la red, el porcentaje de recolocación fue del 73% y se atendió a 3.372 profesionales.



El 31% de los empleados encontraron una salida fuera del banco a través del emprendimiento o el autoempleo, mientras que el 69% restante fue contratado por cuenta ajena.



Los sindicatos aplauden que se cuente con una empresa de recolocación que ofrecerá además un asesoramiento especializado para la creación de startup y pymes, pero lamentan que hasta el momento no dispongan de información sobre el perfil de las personas recolocadas, por ejemplo, en el último ERE.



"No es lo mismo recolocar a personas de perfil técnico que comercial, al igual que no es lo mismo encontrar trabajo en Madrid que en Cádiz", explican desde UGT.



Además, advierten de que el estado actual del mercado laboral "no tiene nada" que ver con el de 2019 o el periodo prepandemia y "por desgracia" un alto porcentaje de empresas tendrán que reducir puestos de trabajo tras esta crisis.



UGT reconoce que el proyecto de recolocación es "ambicioso", aunque lo realmente "deseable" es que la empresa no llevara a cabo ningún ERE, recorte o medida extintiva de puestos de trabajo, sobre todo cuando el banco decía públicamente lo contrario.



"Nunca es el momento adecuado para llevar a cabo un ERE, pero éste lo es menos aún", lamentan los representantes de los trabajadores, que el próximo viernes volverán a reunirse con la dirección del banco para seguir avanzando en las negociaciones.