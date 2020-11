¿Tienes un patinete eléctrico? Así te afectan las nuevas normas de la DGT

El Gobierno través de un decreto ley ha acordado este martes establece nuevas normas de circulación en su plan para bajar las cifras de siniestralidad en las carreteras y en las ciudades, con medidas que tienen como objetivo la protección de los usuarios más vulnerables (motoristas, ciclistas y peatones) y que se basan en reducir la velocidad y castigar el uso del móvil aún más. Han decidido endurecen las medidas de circulación, donde a partir de ahora también se incluyen los patinetes.

Una de las novedades más llamativas ha sido la de regular el uso de los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VPM), entre los que nos encontramos los tan extendidos patinetes eléctricos que tantas dudas generan en nuestras ciudades en lo que a normas de circulación se refieren.

Ahora será obligatorio con un certificado de circulación

Durante la presentación de estas nuevas medidas, el ministro Marlaska ha sostenido que, con esta modificación en la normativa, a los patinetes se les «aplica el reglamento general de circulación, por lo que les obliga a respetar las normas como al resto de vehículos». Por el momento no se ha dado a conocer más detalles, como “quién lo emitirá”, “en qué consistirá”, si será necesario realizar algún tipo de prueba o cuál será la edad mínima para poder circular.

Pixabay

Del mismo modo, los usuarios de este tipo de vehículos deberán cumplir todas las normas de circulación que el resto, someterse a pruebas de alcoholemia, no utilizar auriculares, etc.- y queda también vedada su circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas y autovías que transcurran dentro de poblado ni en túneles urbano. Así como la prohibición de circular por las aceras y zonas peatonales. No quedando aún claro si podrán seguir haciendo uso del carril bici en las ciudades que sí está recogido por las ordenanzas municipales. Lo que sí parece mucho más es seguro es que no podrán estacionar en las aceras.

También, para poder circular, deberán disponer del correspondiente certificado de circulación que acredite que cumplen con los requisitos técnicos contemplados en el manual de características que se aprobará mediante resolución del Director General de Tráfico.

Hasta que en los próximos días no sean recogidas todas estas medidas por el BOE no conoceremos todos esos pormenores, así como los plazos para su entrada en vigor y posibles modificaciones.

Los ayuntamientos celebran estas nuevas medidas

En la actualidad los responsables de legislar las normas de los patinetes eléctricos y similares de circulación eran los diferentes ayuntamientos bajo el amparo de una serie de recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La mayoría de ayuntamientos coincidían en muchos aspectos, como en el de limitar la velocidad máxima de estos VMP a 25 km/h por construcción o prohibir su utilización bajo los efectos del alcohol, drogas o haciendo uso de auriculares, en otros tantos no, generando un gran desconcierto entre los ciudadanos de a pie.