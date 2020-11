Cómo liberar gigas en dos clics con la nueva herramienta de WhatsApp

Con el paso de los años la instalación de WhatsApp en nuestro móvil va ocupando cada vez más espacio. Es natural, participamos en tantos chats y grupos que es prácticamente imposible ir uno a uno viendo qué elementos decididos borrar o no. Así que, virtualmente, la aplicación se convierte en un cajón donde van a parar todo tipo de contenidos que, en un porcentaje muy elevado, ya ni nos interesa ni queremos recordarlo.

Por suerte, y tal y como os informamos el pasado martes, WhatsApp ha cambiado por completo la herramienta de gestión del almacenamiento que ocupa la app en nuestro smartphone y, por fin, ya tiene una utilidad real, adaptada a los muchos años que tiene a sus espaldas. Así que por vez primera ya es posible eliminar cientos de fotos o vídeos de cualquier chat con apenas dos clics.

Vamos a pasar la escoba por WhatsApp

Esta nueva herramienta lo que hace es organizar todo el contenido que no son textos, es decir, imágenes, vídeos, notas de voz, archivos, etc. de tal forma que podemos decidir rápidamente qué queremos borrar. Así por ejemplo, tal y como es posible ver en la pantalla que tenéis justo aquí debajo, hay un elemento que nos está llamando a gritos y en el que nos vamos a fijar casi al instante, y no es otro que ese apartado de ficheros mayores de 5MB.

Cómo limpiar rápidamente WhatsApp en tu móvil.

Como podéis comprobar, de los 20GB que ocupa WhatsApp en nuestro smartphone, 14 pertenecen a ese tipo de archivos, por lo que es un buen punto de partida para comenzar a barrer y ahorrar espacio en el terminal pero, también, en la nube donde se sube diariamente la copia de seguridad. Así que nos vamos allí. A continuación aparecerán todos los elementos que hay almacenados allí, ordenador de mayor a menor peso (en megas).

Como siempre ocurre en estas funciones, será posible ir seleccionando archivos uno a uno o cogerlos todos a la vez. Ahí dependerá del contenido que tengáis, si merece la pena almacenarlo en el carrete de fotos o no. En nuestro caso, como realizamos copias periódicas de forma automática de todo lo que nos llega, y que nos interesa, no vamos a tener piedad con todos esos vídeos (sobre todo) que aparecen en pantalla. Así que los borramos definitivamente.

Esta nueva herramienta viene a sustituir al viejo método de ir grupo por grupo borrando todo lo que ya no nos interesa, y que nos suponía mucho tiempo de ir saltando de conversación en conversación comprobando qué teníamos en cada una. Ahora, gracias a este nuevo menú, todos esos trabajos se pueden llevar a cabo de una manera increíblemente efectiva y rápida. Aprovechadla.