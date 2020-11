¿Quién es Joe Biden?

Joseph Robinette Biden (1942, Pensilvania), más conocido como Joe Biden y el ya presidente electo de EE UU tras derrotar a Donald Trump, no es nuevo en el mundo de la política. De hecho, regresa a la primera línea tan solo cuatro años después de abandonar el Gobierno de EE UU, cuando Barack Obama finalizó su segundo mandato y él, su cargo como vicepresidente. Aunque entonces pudo optar a convertirse en el nuevo candidato demócrata, prefirió pasar a un segundo plano y no fue hasta abril de 2019 cuando anunció su candidatura para las presidenciales de 2020.

No obstante, su experiencia en la política comenzó mucho antes, en la década de los setenta. Poco después de hacerse abogado, en 1972, se convirtió en el sexto senador más joven de la historia de EE UU, tras ser elegido por Delaware, su Estado natal. Sus logros no finalizan ahí pues fue reelegido cinco veces, en 1978, 1984, 1990, 1996 y 2002, y se convirtió en el cuarto senador con más antiguedad: tres décadas en el cargo. Fue entonces, hace 12 años, cuando decidió abandonar el Senado tras la victoria de Barack Obama en las elecciones de 2008 y su nombramiento como vicepresidente del Ejecutivo.

No obstante, Biden llevaba décadas buscando la presidencia. En 1987 se presentó como candidato demócrata, pero no llegó a buen puerto. También compitió 20 años después con Obama y Hilary Clinton. Una jugada que, aunque no le llevó al Despacho Oval, sí lo hizo a la vicepresidencia.

Durante los ocho años que estuvo junto Obama, su experiencia en el Senado le sirvió para negociar en el Congreso con los republicanos las políticas económicas del Ejecutivo, logrando un acuerdo para la subida de impuestos y el recorte de gastos que evitara una crisis económica en el segundo mandato de Obama. También fue la cara visible de la Administración en Iraq y Afganistán y luchó por controlar un tema tan controvertido en EE UU como es la tenencia de armas. Su trabajo fue reconocido y al finalizar el mandato, Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad con distinción (la concesión civil más alta en EE UU) y afirmó que había sido "el mejor vicepresidente que America había tenido nunca".

Por entonces se especuló sobre la posibilidad de que Biden volviera a presentarse como candidato demócrata a las presidenciales, pero el político sufrió un nuevo revés en su vida personal, al fallecer de cáncer su hijo de 46 años de edad. Y es que sus logros profesionales han estado empañados por las tragedias: en 1972, su mujer y sus tres hijos tuvieron un accidente de coche que resultó en la muerte de esta y de su hija. Varios años después, se volvió a casar y tuvo una hija.

Pese a decidir no presentar su candidatura para las elecciones de 2016, Biden anunció que seguiría opinando y en numerosas ocasiones mostró su oposición a las politicas de Trump. Y aunque aseguró que aún no se había recuperado del fallecimiento de su hijo, en 2018 ya adelantó que no descartaba dar un paso para conseguir sacar al magnate americano de la Casa Blanca. Un decisión que finalmente dio a conocer en abril de 2019.

A pesar de que su carrera a la presidencia se pudo truncar en varias ocasiones por las demandas de acoso presentadas por varias mujeres, Biden salió ileso de estas situaciones y quizá para eliminar esta mancha en su historial decidión nombrar a una mujer, Kamala Harris -con la que ha tenido numerosos enfrentamientos-, como su candidata a la vicepresidencia del país.