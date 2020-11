Garamendi ofrece que las empresas puedan hacer los test de Covid a sus trabajadores

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha ofrecido hoy la colaboración de los empresarios para que se puedan realizar los test de Covid en el seno de las propias compañías. "Desde el mundo de las empresas, que lo estamos haciendo bien, también podemos colaborar en esto con la Administración", ha dicho el líder patronal.

Garamendi hizo este ofrecimiento antes de entrevistarse con la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien presentó al representante empresarial el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 202 y dijo que "la participación de los empresarios es imprescindible" en el diseño, pero sobre todo en la ejecución de las cuentas públicas para el próximo ejercicio.

En este contexto, el presidente de CEOE se ofreció al Gobierno y en general a todas las administraciones para que las empresas puedan hacer los test de diagnóstico de Covid "a la gente a la que se le tenga que hacer".

En la actualidad, las empresas deben contratar la realización de estos test para sus empleados con laboratorios autorizados. Si bien, aunque Garamendi no dio ningún detalle al respecto sí insistió en que este ofrecimiento "deben entenderse como una colaboración con las Administraciones, no les estamos diciendo lo que tienen que hacer".

Asimismo, ha reiterado que piensa convocar a los miembros de CEOE, incluidas las grandes empresas, y a los sindicatos para que, entre todos, hagan campaña para que se extienda el uso de la aplicación Radar Covid diseñada por el Gobierno. "Se habla siempre de rastreadores para frenar el virus y más rastreador que un sistema digital no puede haber", ha dicho el dirigente patronal.

Garamendi no ha dudado en espetar públicamente a Montero: "A los empresarios los impuestos no nos gustan" y ha añadido que desde la patronal creen que no es el momento de subirlos, en referencia a las alzas impositivas que recoge el proyecto de Presupuestos elaborado por el Ejecutivo.

Asimismo, Garamendi ha dicho que iba a solicitar de Montero una explicación de la fuerte rebaja del crecimiento de la economía española que incluyen las previsiones de la Comisión Europea conocidas hoy. A lo que la ministra de Hacienda le ha respondido también públicamente que el empeoramiento de dichas previsiones obedece a que las estimaciones comunitarias no incluyen la inversión de los fondos de ayuda europeos.