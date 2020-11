Sanidad notifica 18.669 nuevos casos y 238 fallecidos

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 18.669 nuevos casos de Covid-19, 5.141 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. No obstante, Cataluña sigue sin actualizar los datos desde el 1 de noviembre por problemas técnicos. La cifra de este martes es similar a los 18.418 de hace una semana.

La cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.259.366 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 527 -frente a 521 de ayer y 436 del martes pasado., con un total de 248.271 positivos en las pasadas dos semanas.

Esta tasa de incidencia es "muy alta", ha subrayado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Pese a ello, todavía considera que hay que dar margen para ver si las últimas medidas implementadas funcionan: "El primer paso es dar margen a todas las medidas y a partir de ahí tomar las decisiones. Nunca se va a descartar ninguna medida, pero no podemos ponerlas todas cuando la situación aún no lo requiere. No podemos ahora mismo forzar medidas cuando aún no es la seguridad de que sea el momento adecuado. Podemos dar margen suficiente para valorar de una forma suficientemente clara las medidas actuales".

De los 5.141 casos diagnosticados ayer, 325 se han producido en Andalucía, 621 en Aragón, 245 en Asturias, 81 en Baleares, 49 en Canarias, 216 en Cantabria, 192 en Castilla-La Mancha, nueve en Castilla y León, 531 en Cataluña (pero que corresponden a los días 31 de octubre y 1 de noviembre), 48 en Ceuta, 85 en Comunidad Valenciana, 347 en Extremadura, 439 en Galicia, 382 en Madrid, 41 en Melilla, 63 en Murcia, 428 en Navarra, 932 en País Vasco y 107 en La Rioja.

En los últimos siete días, han fallecido 832 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España, una gran subida en comparación con los 777 de ayer. Desde el comienzo de la pandemia, han muerto hasta 36.495 personas en España. En el informe de este martes se han añadido 238 nuevos fallecimientos.

Las 832 muertes de la última semana se distribuyen de la siguiente manera: 144 en Andalucía, 92 en Aragón, 68 en Asturias, siete en Baleares, 11 en Canarias, cinco en Cantabria, 31 en Castilla-La Mancha, 129 en Castilla y León, 22 en Cataluña, seis en Ceuta, 42 en Comunidad Valenciana, 39 en Extremadura, 70 en Galicia, 35 en Madrid, una en Melilla, 35 en Murcia, 36 en Navarra, 42 en País Vasco y 17 en La Rioja.

Actualmente, hay 19.943 pacientes ingresados por Covid-19 en todo el país (19.170 ayer) y 2.754 en UCI (2.650 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 2.137 ingresos (2.002 ayer) y 1.606 altas (1.203 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa ya en el 16,24% (15,51% ayer) y en las UCI en el 29,17% (27,97% ayer).

En la última semana, hasta 4.980 personas han precisado de hospitalización por coronavirus, 178.001 en el cómputo global de la pandemia: 821 en Andalucía, 460 en Aragón, 380 en Asturias, 43 en Baleares, 66 en Canarias, 71 en Cantabria, 134 en Castilla-La Mancha, 785 en Castilla y León, 330 en Cataluña, 28 en Ceuta, 380 en Comunidad Valenciana, 181 en Extremadura, 361 en Galicia, 364 en Madrid, doce en Melilla, 214 en Murcia, 247 en Navarra, cinco en País Vasco y 98 en La Rioja.

Además, en este periodo se han registrado 369 ingresos en unidad de cuidados intensivos (UCI), para un total de 15.898 desde que el virus llegó a España: 40 en Andalucía, 26 en Aragón, 33 en Asturias, 11 en Baleares, 11 en Canarias, ocho en Cantabria, ocho en Castilla-La Mancha, 37 en Castilla y León, 20 en Cataluña, dos en Ceuta, 29 en Comunidad Valenciana, 21 en Extremadura, 45 en Galicia, 14 en Madrid, 26 en Murcia, 33 en Navarra y cinco en La Rioja.