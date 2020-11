Qué se juegan las empresas españolas en las elecciones de EE UU

Santander y BBVA no han dejado escapar la oportunidad para intensificar la diversificación geográfica. EE UU no queda al margen de esta estrategia y aunque su peso no es de los más significativos para los beneficios de ambos grupos, las filiales estadounidenses han requerido ya importantes dotaciones. A cierre de 2019, el 15,39% de los ingresos obtenidos por la entidad que preside Ana Botín se originaron en Estados Unidos, cuota que se reduce al 13,13% en el caso de BBVA.

Más morosidad

Desde IG señalan que con independencia de quién logre la victoria, ambas entidades van a depender de la recuperación económica y de la morosidad. Santander, con mayor exposición a financiación al consumo a través de su filial de consumo en EE UU (Scusa), está viendo una mayor presión en volúmenes. Los expertos recuerdan que la reelección de Trump sería más favorable para el sistema financiero, pues Joe Biden es partidario de endurecer las leyes para dotar de mayor transparencia al negocio bancario y profundizar en la ley Dodd-Frank, que divide las funciones de los bancos comerciales y la banca de inversión, aunque esta medida apenas afectaría a las entidades españolas, que operan como banca retail.