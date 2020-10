Pluto TV: ¿qué podremos ver en la nueva plataforma de streaming gratuita?

Pluto TV ha comenzado su andadura oficial en España tras un pequeño evento de presentación que ha puesto cara y ojos a parte de la oferta que tendrá, así como a las fecha de estreno en España, que será el próximo 26 de octubre. Y es que estamos ante la primera plataforma en streaming en no necesitar de una suscripción de pago y, más importante aún si cabe, una cuenta con la que registrarnos.

Una de las grandes noticias de Pluto TV es que los usuarios simplemente tendrán que abrir sus apps en los teléfonos móviles, tablets, televisores y STB (como los Fire TV Stick de Amazon, Apple TV o Roku) para empezar a ver lo que quieran dentro de una oferta que alcanzará los 40 canales de inicio y, más tarde, se irán añadiendo nuevos cada mes, con el objetivo de llegar a los 50 cuando finalice el actual 2020 y a 100 dentro justo de doce meses.

Dispositivos compatibles con Pluto TV.

La oferta se dividirá en canales temáticos diferentes que se centrarán en contenidos específicos como cine (subdivididos a su vez por géneros), series, infantil, shows de telerrealidad, deporte y videojuegos. Entre las películas que tendremos en el enorme catálogo destacan algunas como de"Algo pasa en Hollywood" (comedia), "Los mercenarios" (acción), "Alfie" (romántico), "[Rec]" y "Mientras duermes" (terror) o "Dreamgirls" (drama).

Series españolas, un buen atractivo

Pluto TV también se ha cuidado de personalizar parte de su oferta a los gustos de nuestro país, con algunas series que forman parte de la historia de nuestra televisión. Es el caso de "Curro Jiménez", ese clásico del humor que es "Vaya Semanita" o la conocida de TVE "Ana y los siete". Las ficciones extranjeras tendrán su hueco, con algunas también relevantes como son "Taken", "Las Reglas del juego", "Los asesinatos de "Midsomer", "Arcángel", "Freaks and Geeks", "The Hour", "Andrómeda", etc.

Los niños también tendrán su pequeño hueco con series y programas específicos por edades, desde los más pequeños de la casa que todavía andan en preescolar, a franjas de ocho a doce años y adolescentes; "Go, Diego, Go", "¡Pistas de Blue y tú!", "Las tres mellizas", "Harvey Beaks", "Sanjay y Craig", "La chica invisible" o "Big Time Rush".

Por último, la oferta de Pluto TV se verá reforzada con canales específicos de cocina, con programas tan conocidos como el de "Cinco ingredientes" de Jamie Oliver, o de comedia, con la llegada del conocido espacio "Central de Cómicos" que podemos ver en nuestro país a través de Comedy Central. En total, dispondremos de siete canales de películas, seis de series, dos de entretenimiento (concursos y reallities), siete que pertenecen a la MTV, otros seis de comedia, dos de crimen y misterio, dos de deportes (uno de ellos centrado en eSports y videojuegos) y otro más de estilo de vida y cocina.