Telefónica enciende el 5G en todas las capitales de provincia de España

Telefónica avanza en el despliegue y encendido de la nueva red de tecnología 5G en el mercado español. Así, Movistar ofrece ya cobertura 5G en las 50 capitales de provincia de España y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, independientemente de su tamaño y población. La teleco defiende que es la única operadora que ofrece 5G a todas las capitales en la primera ola de despliegue.

De esta manera, la compañía ya está en condiciones de ofrecer el acceso al servicio de 5G al 40% de la población española.

Al margen de las capitales provinciales, Telefónica ha cubierto ya en esta primera fase un total de 400 poblaciones de distintos tamaños. En este sentido, la operadora ha llevado el móvil 5G a localidades con menos de 500 habitantes, entre las que figuran Casas de Don Gómez (Cáceres); Pedret i Marzà (Girona); Hoz de Jaca (Huesca); Arenzana de Abajo (La Rioja); San Miguel de Aguayo (Cantabria); Savallà del Comtat (Tarragona); Arrieta (Vizcaya); Ciruelos (Toledo) o Prádena de Rincón (Madrid), entre otras.

La compañía mantiene sus previsiones, anunciadas a principios de septiembre por el presidente, José María Álvarez-Pallete, de alcanzar el 75% de la población española con esta nueva tecnología antes de que acabe el presente año.

Además, en esta expansión, Telefónica apalanca la red móvil en su red de fibra óptica de alta calidad con la mayor cobertura del país de modo que el 5G complementa a la fibra para tener la mejor navegación en movilidad. De hecho, la compañía defendió en septiembre pasado que el 5G y la fibra son infraestructuras claves para la digitalización de las pymes, las administraciones públicas y los propios ciudadanos.

En este despliegue, Telefónica está usando las bandas de 3,5 GHz, única banda 5G ya disponible para los operadores, así como dos bandas medias entre 1.800 y 2.100 MHz, que actualmente son utilizadas para las conexiones 4G, dado que está utilizando equipos que funcionan en ambas tecnologías.

Telefónica y el resto de telecos españolas están a la espera de la subasta de las frecuencias de 700 MHz, prevista para el trimestre del 2021, que son claves para la expansión de estos servicios de 5G, especialmente en interiores de edificios.

En términos de proveedores, Nokia y Ericsson se han convertido en los principales suministradores de equipos de Telefónica de cara a este despliegue inicial del 5G en el mercado español, lanzado por la operadora hace pocos días. Ambos grupos nórdicos están respaldando a la teleco que preside en España Emilio Gayo, tanto en despliegue de equipos como en el soporte de las operaciones.

De igual forma, en esta primera fase se lanza la red 5G a través de una tecnología que combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone), cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización definitiva de la tecnología.

En el anuncio de la llegada del 5G, la operadora señaló que los nuevos despliegues irán acompasados de un paulatino apagado de las antiguas redes de 2G y 3G. El 100% de la red de cobre habrá sido sustituida por fibra en antes de 2025, cuando también finalizará el apagado de la red 3G.

España se ha convertido en uno de los primeros países de Europa en el que todos los grandes operadores han empezado a ofrecer servicios de 5G.

Acuerdo con Aena

Por otro lado, Telefónica anunció este viernes un acuerdo con Aena para lanzar AenaMaps, una herramienta de guiado con mapas para móvil y web, que ofrece al pasajero opciones que abarcan desde la planificación del viaje hasta el propio vuelo, con especial atención a su estancia en el aeropuerto.

Esta herramienta permitirá mostrar la ubicación, hacer búsquedas y movimiento en el mapa, guiar hasta un punto concreto del aeropuerto, calcular el tiempo del recorrido o la distancia, y mostrar los diferentes servicios de las instalaciones.