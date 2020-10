La CNMC abre la vía para aplicar la ley audiovisual a Youtube, Instagram y TikTok

La CNMC ha abierto una consulta pública sobre la aplicación de la regulación audiovisual a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos. Entre las empresas que podrían estar afectadas figuran Youtube, TikTok y Twitch. En cualquier caso, desde el regulador se insiste en que el proceso se extiende a todas las plataformas.

En un comunicado, la autoridad reguladora indica que se ha iniciado un proceso participativo con el objetivo de recabar información relevante sobre el funcionamiento de estos nuevos servicios, que dan respuesta a los avances tecnológicos y a un cambio de hábitos de consumo entre las generaciones más jóvenes. Asimismo, la CNMC pretende determinar los alcances de la aplicación de la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual sobre estos nuevos agentes del mercado audiovisual.

“Por ello, se lanza una consulta pública que permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre”, dice la CNMC, que precisa que la concurrencia de los requisitos previstos en la normativa para considerar a algunos de estos nuevos servicios como servicios de comunicación audiovisual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que el alcance de la regulación audiovisual podría ampliarse a nuevos actores.

De este modo, los agentes que prestan estos nuevos servicios podrían estar sujetos al cumplimiento de la regulación audiovisual relativa, entre otros aspectos, al contenido y a su calificación por edades, al control parental y a la publicidad.

En la consulta, la CNMC señala que con resultados más concretos sobre el consumo de contenido audiovisual en internet por parte del público infantil, se puede citar el informe sobre “Children and parents: Media use and attitudes report 2018”, realizado por el regulador británico Ofcom, el cual señala que existe una clara preferencia por ver contenido en YouTube antes que ver programas en la televisión, en una proporción del 49% versus el 14% entre los 8 y 11 años y del 49% versus el 16% entre los 12 y 15 años8.

“Si bien, Youtube es la plataforma de mayor éxito entre el público infantil más joven, los menores de edades superiores combinan el acceso a esta plataforma con otras tales como Instagram, Twitch o Tik Tok”, dice la CNMC.

El regulador señala que la demanda de contenidos en plataformas de intercambio de vídeos por parte del público infantil resulta relevante, toda vez que, al forjarse los hábitos de consumo en edades tempranas, es de esperar que la tendencia en el consumo de este tipo de contenidos se incremente, como viene sucediendo en los últimos años.

Asimismo, la CNMC advierte que un factor adicional que vendría a corroborar el aumento de la oferta de los contenidos publicados en plataformas de intercambio de vídeos, sería la creciente inversión publicitaria en el denominado marketing de influencers.

Los grupos televisivos tradicionales han pedido durante los últimos años que se aplicase la regulación a este tipo de compañías, al considerar que son competidoras directas.

La CNMC recuerda que es el organismo responsable de velar por el correcto funcionamiento del mercado audiovisual y, por tanto, de analizar las implicaciones que pudieran derivarse de la participación de estos nuevos agentes.