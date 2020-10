Sánchez ofrece unidad y estabilidad y pactar unas cuentas "sin líneas rojas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido "diálogo, unidad y estabilidad" a los partidos frente a aquellos que promueven la "antipolítica" y la división y abordar la negociación de los presupuestos del próximo año "sin líneas rojas" para alcanzar el mayor consenso posible.

Sánchez ha clausurado este sábado el II Foro La Toja celebrado en la isla pontevedresa, donde ha anunciado la aprobación de un decreto ley para suprimir las barreras burocráticas con el fin de emplear de manera más ágil y eficiente los 140.000 millones de euros de los fondos de la UE para la reconstrucción. Sánchez ha emplazado a los partidos a actuar con "la máxima lealtad" y a sacar adelante las cuentas públicas para favorecer la recuperación económica y la ayuda europea.

Para lograr el máximo consenso, el presidente ha asegurado que serán unos presupuestos "progresistas" en los que "ni puede, ni debe haber líneas rojas".

"La unión es la mejor vacuna contra el covid", ha sentenciado el presidente. Para ello, ha reiterado su oferta de convocar a todos los partidos para abordar la negociación presupuestaria, también al PP, pese a su negativa a facilitar el acuerdo. "No nos vamos a cansar de repetirlo, aunque se autoexcluyan con otras formaciones", ha señalado en alusión a Vox.

Sánchez ha advertido de que el virus es "un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas es la antipolítica" y que el único beneficiario del "marasmo y la desesperanza es la ultraderecha".

El llamamiento a la unidad ha tenido lugar en presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el de Andalucía, Juanma Moreno, ambos del PP, y del de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, quienes han intervenido antes en una mesa redonda.

El Foro La Toja se inauguró el jueves con presencia de Felipe VI y de los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, quienes se han ausentado en la jornada de clausura.

Sánchez ha aprovechado para hacer varios anuncios en relación con los fondos comunitarios frente a la crisis, como la aprobación de un decreto ley para eliminar las barreras y las trabas administrativas de las administraciones para que haya una mayor agilidad y eficiencia en la gestión de los 140.000 millones, de los que la mitad serán ayudas directas.

"El objetivo es que haya una gestión transparente, ágil y eficaz de los fondos y poner en forma a las administraciones públicas para absorber los fondos", ha resumido Sánchez.

A su juicio, sería "muy recomendable" que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pusieran en marcha medidas similares. Sánchez ha confirmado que la conferencia de presidentes autonómicos para fijar los criterios de reparto de los fondos será el 26 de octubre y contará con la participación de los ayuntamientos y la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP).

Como paso previo, el Gobierno detallará el próximo miércoles las líneas maestras de los proyectos que se van a negociar con Bruselas, entre los que ha citado la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad.

La oferta de consenso la ha hecho extensiva a los empresarios, sindicatos y otros actores sociales al considerar que "la unión de todos es la que hace que una sociedad avance" y que es preciso el concurso de "todos los que quieren arrimar y construir el país".

"Sólo pediré lo que ofrezco, que es unidad y estabilidad para que la economía funcione. España tiene que entenderse con España y si España quiere, España puede", ha alentado. El presidente ha garantizado que "está fuera de toda duda" que España vaya a remontar la crisis y ha resaltado que ya empiezan a verse datos esperanzadores, como los del empleo de septiembre. No obstante, ha incidido en que la prioridad es "atajar la pandemia radicalmente" para que la recuperación "pueda desplegarse con toda su potencia". "Si no hay salud, no hay economía", ha advertido el jefe del Ejecutivo.