Telefónica Brasil acuerda eliminar las preferentes para ganar liquidez en el mercado

Movimiento clave de Telefónica Brasil en la reestructuración de su capital. La junta de accionistas de la operadora ha aprobado la conversión de más de 1.100 millones de acciones preferentes en acciones comunes, nominativas, de entrada de libros y sin valor nominal. De esta manera, la teleco elimina sus acciones preferentes. La conversión se hará una acción común por cada preferente.

Según Telefónica, con este movimiento se producirá un incremento de la liquidez en el mercado al unificarse los dos tipos de acciones, además de simplificarse el proceso de elección por parte del inversor. En este sentido, las comunes tenían poca liquidez, al tener Telefónica el 94,5% de ellas. Ahora, con la conversión de las preferentes en ordinarias, la liquidez en Bolsa superará el 25% del capital. Telefónica ronda el 74% del capital.

“La conversión a una sola clase de acciones consolidará y mejorará la liquidez y el valor de mercado de la empresa”, dijo Telefónica Brasil, añadiendo que, hasta ahora, cuando un inversor iba a comprar, al haber dos tipos de acciones, generaba dudas y podía frenar la compra con los movimientos derivados.

La operadora explicó que este es un paso importante en el proceso de fortalecimiento de su gobernanza con los accionistas minoritarios, porque ofrece más derechos y protección, especialmente por la extensión de los derechos de voto y la existencia de tag along para todos los accionistas. En este sentido, las preferentes no tienen derecho de voto ni posibilidad de venta voluntaria.

La iniciativa también confirma el enfoque a largo plazo de Telefónica Brasil, que insistió en que se respetan los preceptos de la ética, la diversidad y la transparencia en las relaciones con todas sus partes interesadas.

Telefónica Brasil explicó que los titulares de acciones preferentes que no estén de acuerdo con esta conversión podrán solicitar el reembolso de todos o parte de los títulos a un precio ajustado de 40,38 reales por acción. “Podrán solicitar el reembolso los accionistas que votaron en contra o se abstuvieron en la junta especial que abordó la conversión, así como los que no asistieron a la misma”, dijo la empresa, precisando que no podrán pedirla los accionistas que adquirieron las acciones preferentes emitidas a partir del 10 de marzo, fecha posterior al anuncio de los planes de conversión.

La conversión tendrá “efecto inmediato” y, todas las acciones tendrán desde ahora el mismo tratamiento, independientemente del ticker con el que coticen hasta que se formalice la conversión.