Arbistar: la caída de un presunto Ponzi español con 120.000 afectados

Prometiendo a sus inversores alcanzar la libertad financiera, Arbistar 2.0, una empresa española con sede en Tenerife dedicada a las criptomonedas, consiguió atraer a miles de personas a su plataforma. El pasado 12 de septiembre, la compañía emitió un comunicado en el que culpando a un fallo informático, informaba de que se veía obligada a congelar las cuentas de sus 120.000 clientes. De facto, esto significa que nadie puede recuperar el dinero ingresado en el sistema de Arbistar. Aunque la compañía se ha comprometido a devolver lo invertido escalonadamente, algunos de los clientes de Arbistar ven difícil la recuperación de su capital y ya están organizando medidas judiciales contra la empresa por presuntos delitos de estafa.

Santiago Fuentes Jover, el máximo dirigente de Arbistar, ya tiene experiencia a la hora de lidiar con acusaciones de índole judicial. En 2017, la Audiencia Nacional condenó al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el Madoff español a 13 años y tres meses de prisión por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre 2007 y 2010. Santiago Fuentes ocupaba el cargo de director de expansión de Finanzas Forex. Fuentes, cuya misión era impartir conferencias para captar clientes para el esquema piramidal, quedó absuelto en el juicio.

El cierre de la plataforma ha llegado ya a los despachos de abogados de la mano de un centenar de clientes que buscan como recuperar su inversión. “La mayoría de las personas que han contactado con el despacho han invertido bitcóin en la plataforma. Los casos van desde 0,1 bitcóins (910 euros) a diez de estas monedas (91.000 euros) que ahora mismo no pueden recuperar. Ya no es que no puedan obtener la supuesta ganancia que iban a tener, es que estamos hablando de que no pueden recuperar el dinero que invirtieron”, comenta la abogada Conchi Viera, dirigente del bufete de abogados homónimo. En estos momentos, Conchi Viera Abogados está preparando una demanda por lo penal que ya representa a más de 100 inversores de Arbistar.

El negocio de Arbistar está basado, en teoría, en el arbitraje de criptodivisas. Es decir, comprar en un mercado una criptodivisa como puede ser un bitcóin y venderlo en otra plataforma distinta a un mayor precio que al que se ha adquirido. Para aquellos que depositaran sus bitcóins en Arbistar, se les prometían rentabilidades del 1% diarias. La compañía –que no ha respondido a las preguntas de este diario– vendía a sus clientes suscripciones anuales del software informático encargado de hacer esa tarea de arbitraje.

La empresa, que cuenta con un club de fidelidad en el que los usuarios antiguos ganan dinero por cada usuario que traigan, presume de obtener rendimientos gracias a una tecnología con la que “ganar es la única opción”, según figura en su web. Los afectados, por el contrario, acusan a Arbistar de orquestar un clásico esquema piramidal en el que los rendimientos de los usuarios antiguos no vienen de las inversiones sino de las aportaciones de los nuevos.

Según las estimaciones de Tulip Research, organismo dedicado al análisis de compañías en busca de estafas en el entorno blockchain, Arbistar podría haber llegado a movilizar 1.000 millones de dólares (852 millones de euros).

La empresa ha advertido a sus clientes que en el caso de que un cliente decida emprender acciones judiciales contra la empresa, esa supuesta devolución del dinero que dijo estar dispuesta a acometer, se vería paralizada “hasta que se determine la resolución judicial”.

“Lo que están prometiendo desde Arbistar es devolver el dinero en plazos, en concreto en julio de 2021 y otro en julio de 2022. Es una propuesta a cambio de aceptar renunciar a cualquier acción legal contra ellos. Pero parece bastante complicado que si hoy no se tiene cinco bitcóins se vayan a tener en julio del año que viene”, detalla Viera.

Esta propuesta de reembolso fue modificada por otra pocos días después. Arbistar cambió el método de reembolso, ofreciendo a parte de los usuarios devolver el dinero en productos de la misma empresa entre los que se incluyen Arbicoin, una moneda digital creada por ellos mismos, o ingresos de dinero que se harían a nombre de los usuarios en el club de fidelización. En función de la fecha de ingreso en la plataforma, los inversores tienen unas condiciones u otras para recuperar el dinero que depositaron.

Los ahorradores que invirtieron en Arbistar tienen ahora varias alternativas, tal y como explica la abogada: “Pueden no hacer nada, y esperar a ver qué pasa. Aceptar el acuerdo que ofrece Arbistar y que se pague o no se pague, confiando en que de aquí a dos años devuelva el dinero. La tercera es que las investigaciones de la policía de Tenerife terminen y las lleven a juzgado para ver si hay delito. Y la última, es acudir a un abogado para que estudie el caso y acelere el proceso”.