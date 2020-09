Six busca socios italianos para presentar su oferta por la Bolsa de Milán

El operador de la bolsa suiza Six está dispuesto a dar entrada a un socio italiano en la puja por hacerse con la Bolsa de Milán, según ha asegurado el director general del grupo, Jos Dijsselhof, en una entrevista. La sociedad Borsa Italiana, que gestiona tanto la Bolsa de Milán como el mercado de renta fija MTS, ha sido puesta en venta por parte de la London Stock Exchange, su propietaria desde 2007. La LSE quiere vender el mercado para no toparse con obstáculos de las autoridades en su compra de Refinitiv, el negocio de información financiera de Reuters.

"Estamos extremadamente abiertos a discutir una participación significativa por parte de de actores italianos en la operación de Borsa Italiana y/o MTS, de cara reforzar nuestro compromiso, hacia el país, y dando entrada a representantes italianos al consejo de administración y ejecutivo", dijo Dijsselhof.

El Gobierno italiano, en un intento por salvaguardar un activo estratégico, se ha asociado con el mercado Euronext. El grupo, que gestiona numerosas Bolsas europeas (incluida la francesa) y la de Nueva York, ha presentado una oferta conjunta con el prestamista estatal Cassa Depositi e Prestiti (CDP), una suerte de ICO italiano, y el banco IntesaSanpaolo.

En un esfuerzo por frustrar la alianza, tanto Six como el tercer contendiente, la alemana Deutsche Boers, han lanzado sendas ofensivas para ganarse el apoyo de Roma antes de presentar las ofertas finales para el mercado milanés, según publica Reuters citando fuentes del mercado.

El diario italiano Il Messaggero ha informado de que la LSE prevé preseleccionar dos ofertas en una reunión del consejo de administración hoy. Éstas serían la de Euronext- y la de Six. El grupo suizo, que ya se hizo con BME, ha presentado la oferta más alta, y estaría dispuesto a elevarla. Six ya compitió con Euronext al aproximarse a la Bolsa española, si bien el grupo francés optó, finalmente, por no presentar oferta formal.