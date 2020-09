Apple da marcha atrás y permitirá el juego en 'streaming'... con condiciones

Hace un mes Apple vino a confirmar que para desgracia de todos sus usuarios no iba a permitir que los servicios de juegos en streaming aterrizaran en sus iPhone y iPad, de tal forma que los proyectos de Google (Stadia), Microsoft (xCloud o Xbox Game Pass) y nVidia (GeForce Now) no podrían llegar a la App Store. Un problema más que serio para una tecnología pensada y desarrollada para ser utilizada también en dispositivos móviles.

Las críticas no dejaron de arreciar y seguramente Apple ha comprendido que el juego en streaming forma parte del futuro, le guste o no, por lo que cerrar ese grifo dejaría a millones de gamers con una única opción para disfrutar de un Red Dead Redemption 2 en la pantalla de su smartphone: Android. El caso es que en las últimas horas, los de Cupertino han modificado algunos puntos de sus condiciones de publicación de aplicaciones en la App Store para este tipo de desarrollos.

Un "sí pero no sé" de Apple

Estos cambios vienen a ser un reconocimiento de facto de que el fenómeno de los juegos en streaming ha llegado para quedarse, aunque los de Cupertino intentan reformular su manera de funcionar para seguir teniendo el control. Dejarán que Stadia, Xbox Game Pass y GeForce Now lleguen a la App Store, pero de una forma muy distinta a como podemos disfrutarlo en un smartphone compatible Android.

Mando de Stadia, de Google.

Ahora mismo, las apps de Stadia y cualquier otro servicio en la nube son simples agregadores que ofrecen un catálogo de juegos cerrados que podemos poner en marcha, bien gracias al pago de una tarifa plana mensual, bien a través de una compra individual. Apple, desde ahora, no estará en contra de esa filosofía, pero como paso previo exigirá a esas empresas situar en la tienda de aplicaciones una página específica para cada título que ofrezcan en el catálogo, de tal forma que los usuarios puedan dejar sus reseñas, votaciones y opiniones en cada una de ellas.

Esta app individual no sería funcional, sino un simple acceso directo que nos llevaría a la aplicación principal de Stadia, Xbox Game Pass o GeForce Now. Según indican ahora los de Cupertino, "los juegos que se ofrecen en una suscripción al servicio de transmisión deben descargarse directamente de la App Store, deben estar diseñados para evitar pagos duplicados por parte del suscriptor y no deben perjudicar a los clientes no suscriptores”.

De esta forma, Apple se reserva la posibilidad de vetar juegos de cualquiera de los catálogos de Google y Microsoft (o nVidia) y mantener el control sobre lo que deja que se publique y lo que no. Ahora bien, ¿están las compañías de apps de juego en streaming dispuestas a crear páginas específicas para publicarlas en la App Store y, sobre todo, poner y quitar títulos dependiendo de lo que Apple les indique? Veremos cómo acaba esta pequeña guerra.