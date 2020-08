Ni Stadia, ni Xbox Game Pass: Apple prohíbe el juego en la nube en sus dispositivos

Han pasado apenas 48 horas desde la presentación de los nuevos Samsung Galaxy Note 20 que prometieron tener a partir del 15 de septiembre acceso a la tarifa plana de juegos que tiene Microsoft, Xbox Game Pass, y Apple se ha pronunciado ante la posibilidad de que servicios como este, acaben en sus iPhone o iPad. Y no hay buenas noticias.

Los de Cupertino han respondido a las dudas de Microsoft y Google (por Stadia) reafirmándose en su negativa a que los servicios de juego en la nube entren en su ecosistema de dispositivos móviles, por lo que no será posible disfrutar de este tipo de entretenimiento a través de un smartphone o tablet de los de Tim Cook. Decisión que, obviamente, no ha sentado nada bien a los dos gigantes que luchan por hacerse con los millones de gamers que tienen en sus bolsillos un teléfono con el que disfrutar de sus juegos.

¿Proteger a los clientes y ser justos?

A preguntas de algunos medios, los de Cupertino han decidido recurrir a ciertos tópicos para cerrar el paso a estos servicios de juego en la nube. La razón principal que esgrimen es que podrían dar el permiso para publicar una app de Stadia o Xbox Game Pass, pero no a todo lo que entra a través de ellas ya que escapa de su control. Es decir, que si un juego lo pudieran considerar como no adecuado, no tendrían forma de vetarlo.

Xbox Game Pass llegará a los Galaxy Note 20 el 15 de septiembre.

En esa respuesta hablan de que "la App Store fue creada para ser un lugar seguro y confiable para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones [...] Antes de que entren en nuestra tienda, todas las aplicaciones se revisan según el mismo conjunto de pautas que tienen como objetivo proteger a los clientes y proporcionar un campo de juego justo y nivelado a los desarrolladores". Aunque la clave viene más tarde: "los servicios de juego pueden lanzarse [...] en la App Store siempre y cuando sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individualmente para su revisión".

Es muy importante en el párrafo anterior la para la individualmente. Tanto Stadia como Xbox Game Pass prometen decenas de juegos gratis, que van cambiando mes a mes por decisión de Google o Microsoft, y por lo tanto, muy lejos del siempre férreo control que quiere tener Apple sobre su plataforma. Así que si esperabas ansioso poder echarte unas partidas a Red Dead Redemption 2 en tu iPad con Stadia, o un futuro Halo en Xbox Game Pass, vete despidiendo. O cómprate un dispositivo con Android, que como todo el proceso de juego es en streaming, seguro que encuentras un tablet económico que te sirve sin problemas.