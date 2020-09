Sánchez defiende la fusión de CaixaBank y Bankia y asegura que “refuerza la cohesión” en España

Pedro Sánchez ha defendido esta mañana en una entrevista televisiva la fusión de CaixaBank y Bankia, una operación que a su juicio tiene "aspectos muy positivos", entre los que destaca la cohesión territorial que puede aportar la entidad, la primera en España por activos y oficinas. "Hay un elemento importante, que es el de la cohesión territorial", aseguró el presidente del Gobierno en Televisión Española. "Si se produce la operacioón, resultará un banco con una presencia importante en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Baleares... es una operación que tiene múltiples perspectivas", añadió.

El presidente del Gobierno ha precisado, en todo caso, que es el FROB "y no el Gobierno" el que tendrá que dictaminar si sale adelante o no la fusión. "Pero la acogida que ha tenido, no solo desde el punto de vista financiero, sino también territorial... tiene buenos mimbres para ser una operación positiva". Ha admitido, también, que la recuperación de los 22.000 millones que costó el rescate a Bankia está "lejos", y ha aludido a la "herencia" recibida como consecuencia de dicho rescate, que sigue siendo un "asunto pendiente".

Sánchez ha ennumerado los objetivos del Gobierno en la fusión de CaixaBank y Bankia: "defender el interés general, defender la participación del Estado en Bankia y dar estabilidad y certidumbres al sector bancario". El presidente del Gobierno ha añadido que la banca "como otros sectores, debe abordar un proceso de reestructuración" para salir de la crisis "como un sector aún más solvente".Ha calificado la operación de "un paso adelante" para un sector que deba afrontar, además de la pandemia, el impacto de la digitalización. En este sentido, ha destacado que la entidad resultante de la fusión sería el primer banco español y el décimo de la zona euro.

Ya fuera de la operación Bankia, Sánchez se ha mostrado confiado en poder tener aprobado el presupuesto andes de fin de año.

Preguntado por las críticas de Unidas Podemos a la operación, ligadas a la voluntad del socio de Gobierno de fomentar la banca pública, Sánchez ha respondido que "yo también defiendo la banca pública", añadiendo que la presencia pública en el sector financiero está garantizado por el ICO. El presidente del Gobierno ha defendido la aportación de esta entidad, "que ha movilizado 100.000 millones de euros" para paliar el impacto de la pandemia.

En cuanto al hecho de no haber informado al partido, Sánchez ha asegurado que "son dos empresas cotizadas en Bolsa y una información muy sensible, que quienes los sabían eran los responsables económicos del Gobierno, no los miembros del Gobierno".

Sánchez se ha mostrado confiado en poder aprobar los presupuestos antes de final de año. Además, ha revelado que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se comprometió "prácticamente al 99%" con la renovación de las instituciones el pasado mes de agosto para después romper "inexplicablemente" con su palabra. Los contactos con el jefe de la oposición "fructificaron en acuerdos" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, pactos que los propios 'populares' rompieron unilateralmente. Por eso, Sánchez ha apostado por articular mayorías parlamentarias con otras formaciones "dado que el PP se autoexcluye". "Este país demanda que con independencia del proyecto planteemos en este momento de extraordinaria dificultad proyectos incluyentes", ha añadido.