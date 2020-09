Las acciones del Estado en Bankia ya solo valen 1.965 millones

El valor de la participación del Estado en Bankia está muy cerca de su mínimo histórico. Las cotizaciones de todos los bancos han caído con fuerza en los últimos años por la baja rentabilidad, el entorno de tipos de interés negativos, la necesidad de inversiones en digitalización y la competencia de nuevos jugadores en los segmentos más rentables. A eso se ha unido la crisis del coronavirus, que conllevará un deterioro de los balances.

La acción de Bankia se ha visto muy afectada y su cotización ha marcado este año un mínimo de 0,72 euros. Aunque se ha recuperado algo, la acción todavía está cerca de mínimos. Cerró la sesión de ayer en 1,0355, tras una subida del 2,2%, quizá reflejo de que los rumores de las negociaciones para una fusión entre Bankia y CaixaBank ya llegaban al mercado antes de ser confirmadas oficialmente.

A ese precio, el valor de los 1.897,4 millones de acciones en poder del Estado se sitúa en solo 1.965 millones de euros. El Estado posee esas acciones a través de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que fue la entidad que recibió 22.424 millones de euros de dinero público y que inyectó parte del mismo en Bankia. A su vez, BFA es propiedad al 100% del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En Bankia están también las ayudas que recibió BMN, 1.645 millones, de modo que el Banco de España cifra la inyección de dinero público en el grupo en 24.069 millones de euros. Aunque Bankia ha pagado dividendos a BFA y esta entidad también ha vendido un paquete de Bankia, nada de ese dinero ha llegado aún al FROB.

El último informe del Banco de España sobre las ayudas a la banca estimaba que se podrían recuperar 9.560 millones del grupo BFA-Bankia-BMN, pero eso era antes de la crisis del coronavirus. Ahora, con las acciones cerca de sus mínimos históricos, la estimación del dinero recuperable está muy por debajo de esa cifra.

No obstante, el presidente de Bankia, siempre ha sostenido que no se puede juzgar la intervención de Bankia por el hecho de que se recuperen o no las ayudas. "Por supuesto que nos preocupa la cotización porque tenemos accionistas y nuestro deber es ser rentables para ellos. Sin embargo, no creo que eso deba llevar a replantearse si fue buena la intervención de Bankia. No hay duda de que las consecuencias de no hacerlo hubieran sido mucho peores", dijo en una entrevista reciente a El País.