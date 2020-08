Cataluña rechaza el estado de alarma por comunidades: “No es necesario”

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha rechazado este martes declarar el estado de alarma en Cataluña o en una parte del territorio, tal y como ha ofrecido el Gobierno a las comunidades autónomas, al considerar que no es "imprescindible" ni tampoco "necesario".

"No pedimos un cierre. No es una herramienta imprescindible", ha señalado en rueda de prensa, en la que ha enfatizado que, de momento, la Generalitat no lo ve "en absoluto necesario".

Vergés ha apuntado también a los "inconvenientes" que a su juicio genera "la toma de decisiones" para las instituciones catalanas cuando se declara el estado de alarma, ya que algunas competencias pasan a formar parte del Estado, y ha defendido el plan de emergencia elaborado por el Govern al principio de la pandemia.

"Es una herramienta que ha sido muy útil para todos los sectores de nuestra sociedad", ha remarcado. Por eso, ha insistido en que las políticas y medidas que la Generalitat vaya implementando para combatir la emergencia del coronavirus deben "dar respuesta a la ciudadanía" y no al Ministerio de Salud: "Eso ya lo vivimos".

Por otro lado, Vergés ha celebrado que Defensa haya puesto a disposición de las comunidades a 2.000 militares para que auxilien como "rastreadores" contra los casos de Covid-19, pero ha abogado por "centrarse" en los asuntos que requieren una respuesta más "eficaz y útil".