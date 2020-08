HBO España ganó un 52% más en 2019 e incrementó su plantilla

Home Box Office Spain Ventures, la filial española de HBO, ganó 326.557 euros en 2019, un 52% que el año anterior, cuando sus beneficios ascendieron a los 214.453 euros. De esta manera, la filial española de la compañía audiovisual en streaming, propiedad de WarnerMedia –conglomerado de medios del que es dueño AT&T–, creció un año más, aunque de forma mucho más débil que en 2018, cuando sus ganancias se incrementaron un 165%.

Según informa la sociedad, del beneficio obtenido, 21.445 euros se destinarán a reservas de capitalización y los restantes 305.112 euros se consignarán a reservas voluntarias.

Sus ingresos también crecieron en el último ejercicio, aunque en menor proporción. La compañía facturó 4,6 millones, lo que supone un aumento del 32% respecto a 2018, cuando ingresó 3,47 millones de euros.

Las cuentas de 2019 de HBO España, cuyo accionista único es HBO Nordic AB, una sociedad sueca del grupo estadounidense, no proporcionan información respecto a los conceptos de dicha facturación, pero en las correspondientes a 2017, que incluían un informe de auditoría, EY señalaba que el importe de la cifra de negocios "reconoce los ingresos por las suscripciones a la plataforma visual que se han devengado durante el ejercicio". Estas suscripciones son facturadas a nivel centralizado desde la sociedad matriz, la sueca HBO Nordic AB, y facturados por parte de Home Box Office Spain Ventures a dicha matriz.

Pese a este aumento de la facturación, el importe desembolsado en impuestos en España ha disminuido respecto al ejercicio previo, hasta los 107.614 euros, frente a los 108.761 euros de hace un año.

La filial española se dedica a "la creación y desarrollo de contenidos audiovisuales para todo tipo de públicos, así como su difusión a través de cualquier medio audiovisual que permita la reproducción y difusión de los mismos al público".

No obstante, sus cuentas detallan que sus gastos durante 2019 derivaron del personal contratado así como del alquiler de las oficinas. De hecho, durante el pasado ejercicio, la partida destinada a los salarios de sus empleados aumentó un 21,9%, hasta los 3,37 millones de euros, frente a los 2,78 millones de un año antes. Este incremento, explica la empresa, se debe a un aumento de la plantilla, de 19 a 29 empleados –20 mujeres y 9 hombres–, y al consiguiente incremento de gastos de viaje y material de oficina. Los costes también crecieron puesto que, en julio de 2019, se comenzó a "devengar el alquiler por las nuevas oficinas", que por ahora no han comenzado a utilizarse.

Asimismo, el año pasado hubo un "incremento significativo en gastos de publicidad derivados de las producciones audiovisuales locales", según detalla la compañía.

Con respecto a la pandemia del Covid-19, HBO España considera que no tendrá un impacto reseñable en sus resultados. La declaración de pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la posterior declaración del estado de alarma en España y la puesta en marcha en el país de otras medidas extraordinarias para hacer frente al impacto que esta situación tendrá en el ámbito económico y social "no implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019", explica. "Con respecto a las operaciones y flujos de efectivo futuros, dado el sector en el que opera la sociedad, no se ha identificado un impacto significativo derivado de esta pandemia, obteniendo en el primer semestre del ejercicio 2020 ingresos y flujos de caja positivos que le han permitido seguir operando con normalidad", concluye la sociedad.